Lamine Yamal y la senda de 'O Rei' Pelé

Archivo - El jugador de la selección española Lamine Yamal. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El extremo de la selección española Lamine Yamal disputará en Estados Unidos, México y Canadá el primer Mundial de su carrera y, pese a su corta edad, está llamado a ser el jugador que liderar a España en busca de ganar por segunda vez el campeonato, algo que ya hizo hace dos años en la Eurocopa de Alemania 2024.

Hace 68 años, en Suecia, la historia del fútbol y de las Copas del Mundo escribiría uno de sus episodios más épicos y sorprendentes. En tierras nórdicas, un imberbe y aun menor de edad llamado Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, sorprendería al mundo liderando a Brasil hacia su primer Mundial. Con 17 años el joven nacido en Tres Coraçoes fue el mejor jugador en un torneo en el que marcó seis goles, dos de ellos en la final frente a Suecia (5-2).

Ahora, casi 70 años después, es un joven español es que está llamado a marcar la diferencia y a hacer historia con su país. En su caso, serían ya 19 años los que tendría el día que levantara su primera Copa del Mundo, siendo el cuarto más joven en ser campeón tras el propio Pelé, Ronaldo Nazario y Giuseppe Bergomi. Eso sí, ninguno de estos dos últimos ejercía la figura de líder del equipo, algo que Lamine Yamal sí está llamado a hacer.

Un liderazgo que ha demostrado en su club, el FC Barcelona, y la selección que no le queda grande. Todo lo contrario, si alguien aparece cuando más se le necesita, ese es el de Rocafonda. En la pasada Eurocopa, con 17 años recién cumplidos, irrumpió en el torneo a base de, sobre todo, asistencias (4). Fue el jugador que participó en más tantos del torneo, y para el recuerdo quedará su gol, el único que marcó, a Francia en la semifinal, cuando peor estaba España, para empatar el partido (1-1).

Su crecimiento ha sido exponencial desde entonces. Cada temporada que pasa es capaz de agregar más cosas a su repertorio y mejorar sus números. Así, al Mundial 2026, Lamine Yamal llega como actual Balón de Plata y después de haber firmado su mejor temporada, en la que ha contribuido con 24 goles y 17 asistencias --en 45 partidos-- a los títulos de Liga y Supercopa del FC Barcelona. Además, marcó en sus últimos tres partidos antes de caer lesionado frente al RC Celta.

Quizás su estado físico sea la única duda de un jugador que siempre ha rendido con la selección española, con la que también fue protagonista en la Final a cuatro de la Liga de Naciones, en la que marcó dos tantos en la semifinal frente a Francia. Y es que se ha perdido el último mes de competición a causa de una lesión muscular en el isquio de su pierna izquierda. Sin embargo, parece que llegará al Mundial en plenitud de condiciones, listo para debutar ante Cabo Verde.

A nivel de juego, el canterano del Barça es clave para el estilo de 'la Roja'. Desde la llegada de Luis de la Fuente al banquillo, las bandas han adquirido especial relevancia en el juego, y Lamine Yamal es, sin duda, el jugador más desequilibrante y talentoso del equipo. Su papel será vital para desarmar defensas cerradas y pobladas, ya que con su regate y su capacidad para dar el último pase y asistir lo convierte en decisivo.