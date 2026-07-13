Laporta: "Adeyemi nos ilusiona mucho y la oferta por Julián Álvarez no será ilimitada"

Archivo - El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta - Europa Press/Contacto/Jan Kolodziej - Archivo

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, confirmó este lunes el inminente fichaje del delantero alemán Karim Adeyemi y advirtió de que la oferta del club blaugrana por el delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez "no será ilimitada", además de mostrar su confianza en que Raphinha continúe en la plantilla y de viajar a Dallas para apoyar a la selección española en la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia.

"Estamos muy ilusionados con Adeyemi. Hace tiempo que nos gusta, es un jugador peligroso y muy rápido, y Deco ha llevado muy bien la operación", afirmó Laporta a los medios a su llegada al hotel de concentración en Dallas, confirmando una operación que será oficial en breve salvo contratiempo.

Sobre el interés del Barça por Julián Álvarez, el máximo mandatario dejó claro que el club mantiene su propuesta, aunque con un límite. "Creemos que es un grandísimo jugador y mantenemos una oferta importante, pero no va a ser una oferta ilimitada. Hemos hablado con el Atlético y ahora esperamos acontecimientos", señaló.

Laporta también despejó las dudas sobre el futuro del extremo brasileño Raphinha. "Va a seguir. No tenemos ningún interés en que salga del Barça porque es un jugador clave para nosotros. Que reforcemos la delantera no significa que vayamos a desprendernos de él", aseguró.

En cuanto al posible interés del Paris Saint-Germain por Ferran Torres, el presidente blaugrana fue tajante. "Ferran es jugador del Barça y estamos encantados con él. Cada vez que juega genera peligro y estamos muy satisfechos con su rendimiento", manifestó.

Respecto a la selección española, Laporta explicó que había viajado a Estados Unidos para apoyar al combinado nacional en su duelo ante Francia. "Vengo a apoyar a la selección española en un partido muy complicado. Tenemos muchos jugadores del Barça y espero que puedan estar en la final", indicó.

Además, elogió el rendimiento de los internacionales azulgranas, especialmente el de Lamine Yamal. "Está haciendo un gran Mundial. Su éxito también es el nuestro. También Pedri, Dani Olmo, Pau Cubarsí y el resto están rindiendo a un gran nivel", destacó.

Sobre la suplencia de Pedri en el partido de cuartos de final, restó importancia a la situación. "No lo veo como una suplencia, sino como una dosificación. Para mí es titular y cuando juega siempre se nota. Tiene un talento extraordinario", concluyó.