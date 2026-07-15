Llorente: "Pedro Porro se lo merece, me alegro mucho de que le estén yendo las cosas así"

Marcos Llorente antes del Francia-España del Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa de la selección española Marcos Llorente se mostró feliz por la victoria de este martes ante Francia para clasificarse para la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y en especial por su rival en la posición de lateral derecho, Pedro Porro, autor del 0-2 y del que se alegra "mucho de que le estén yendo las cosas así".

"Tengo una relación fantástica y me alegro mucho de que le estén yendo las cosas así. Se lo merece y hoy ha hecho un partidazo, no sólo por el gol sino por todo el partido completo que ha hecho. Es una maravilla", confesó Llorente a los medios tras el partido.

El madrileño recordó que "¿cómo es el fútbol, eh?" por cómo había sido la victoria en el teórico partido más complicado. "Al final esto es muy complicado, desde fuera se puede ver una cosa. Nosotros, creo que hemos dicho siempre, todos los que hemos salido aquí, que al final Cabo Verde no parecían tan malos como se decía. Y eso es lo importante, lo unidos que hemos estado todos, a pesar de esas dudas que hubieron al principio", detalló.

"Hoy parecía que se iba a sufrir, que iba a ser un partido muy difícil, que lo ha sido, pero sí que es verdad que el equipo ha tenido el control del partido. Y ahora lo difícil será contener la euforia, no la vuestra, sino la de todo el mundo, la de toda España", remarcó el futbolista del Atlético de Madrid.

Llorente no escondió que era "momento de alegría" y que había "motivos para celebrar". "Y aparte, creo que cuando empiece la final, toda esa alegría se va y empieza la tensión. Ojalá podamos levantar el trofeo", sostuvo.

Sobre las quejas francesas al colegiado salvadoreño Iván Barton, dejó claro que le daba "igual lo que piense Francia, sinceramente". "Creo que no hemos ganado el partido por el arbitraje, ni mucho menos, sino porque hemos hecho las cosas mejores que ellos y así es. Entiendo que tienen que agarrarse a algo, pero es que me da exactamente igual", zanjó.