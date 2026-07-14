Mac Allister: "Esta Inglaterra no tiene ese ritmo que caracteriza a la Premier League"

Alexis Mac Allister, durante un partido. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional argentino Alexis Mac Allister ha afirmado que los jugadores de la selección inglesa en la Copa Mundial de la FIFA 2026 "no tienen ese ritmo que caracteriza a la Premier League", en la víspera de que la 'Albiceleste' y los 'Three Lions' se enfrenten en la segunda semifinal del torneo.

"Yo juego contra la mayoría de ellos todos los fines de semana y está claro que físicamente son muy fuertes. Dicho esto, creo que en este Mundial se ha visto... no sé si llamarlo cansancio, pero ellos no tienen ese ritmo que caracteriza a la Premier League. No sé si es un poco por el calor, el clima y demás", dijo este martes el centrocampista del Liverpool FC durante una zona mixta con periodistas después de un entrenamiento.

"Pero nada, obviamente que son un gran equipo. Nosotros los respetamos muchísimo, como siempre lo hicimos con todas las selecciones que enfrentamos. Y desde ese respeto vamos a dar lo mejor para que salga bien porque al final nosotros confiamos mucho en nosotros, sabemos muy bien lo que hacemos y no nos vamos a mover de eso", añadió Mac Allister.

40 años después de la 'Mano de Dios' de Diego Armando Maradona en el Estadio Azteca de Ciudad de México, los combinados de Argentina y de Inglaterra chocarán en otra eliminatoria mundialista. Ahora será en Atlanta y la actual superestrella de la 'Albiceleste', Lionel Messi, podría inspirar a sus compañeros para repetir victoria como aquella vez.

"Intentar hacer lo que hizo Diego es imposible. Quizá solo Leo pueda hacerlo", reflexionó Mac Allister. "Últimamente han circulado diferentes vídeos en las redes sociales, sobre todo en los últimos días. Son útiles porque nos recuerdan lo que significó Diego", subrayó el jugador 'red'.

"Diego es un símbolo para nuestro país, y esperamos poder lograr algo parecido a lo que consiguió aquel equipo en 1986", agregó Mac Allister. "Ya tener esa experiencia obviamente es un plus, pero no garantiza nada porque ellos también tienen jugadores de mucha jerarquía, jugadores que juegan en equipos importantes y que han enfrentado estas instancias o que esos equipos han jugado partidos importantes", recalcó el mediocampista.

"Para ser honesto, no sentimos ninguna presión. Entendemos que es un Mundial, es una semifinal, pero ya hemos jugado una semifinal de un Mundial antes, así que esperamos que eso nos ayude. Pero como he dicho, será un partido difícil porque son un muy buen equipo, los respetamos mucho y ha veremos qué ocurre", concluyó Mac Allister en la zona mixta.