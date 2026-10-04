Mariona Caldentey se pierde los partidos de España contra Estados Unidos

Archivo - Mariona Caldentey - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delantera del Arsenal WFC Mariona Caldentey se cayó de la convocatoria que inicia este lunes la selección española, de cara a dos partidos amistosos contra Estados Unidos.

"La selección española, que iniciará su concentración este lunes 5 de octubre en las instalaciones de la sede federativa, no podrá contar con la internacional del Arsenal WFC, Mariona Caldentey, tras causar baja en la convocatoria", anunció la RFEF.

La Federación española apuntó además que la seleccionadora Sonia Bermúdez llama en su lugar a Natalia Ramos, centrocampista del Liverpool FCW, que tras destacar en las categorías inferiores recibe su primera llamada con la absoluta.

España, mirando ya al Mundial del próximo año en Brasil, se medirá a Estados Unidos en el Audi Field de Washington el 10 de octubre y el martes 13 jugarán de nuevo contra las americanas en el Subaru Park de Chester (Filadelfia).

La sensible baja de última hora de Mariona se une a las de la centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí, que acaba de regresar de una lesión; y la de su compañera en el conjunto azulgrana Vicky López, que también se acaba de recuperar de unas molestias y que, tras ser inicialmente convocada, finalmente dejó su sitio a la delantera de la Juventus Alba Redondo