Más de un millón de aficionados asistieron a los primeros 16 partidos del Mundial

Más de un millón de aficionados han asistido a los primeros partidos del Mundial de fútbol de 2026, según la FIFA. - Georg Hochmuth/APA/dpa

MADRID, 17 Jun. (EP/DPA) -

Más de un millón de aficionados han asistido a los primeros 16 partidos del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputa hasta el 19 de julio, según informa la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

La preocupación sobre el precio de las entradas en los días previos a la fase final parecieron confirmarse con la imagen de las gradas vacías en el partido entre Corea del Sur y la República Checa, disputado el pasado jueves en Guadalajara, y en el encuentro del sábado entre Catar y Suiza, celebrado en el Área de la Bahía, en California.

Sin embargo, la FIFA informó de que 1.028 429 aficionados han asistido a los partidos hasta este lunes, con un 99,34 por ciento de ocupación de los estadios.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, apareció en una foto publicada en su perfil de Instagram junto al aficionado número un millón, Aaron Bren. "Muchísimas gracias a todos nuestros apasionados seguidores que siguen llenando los estadios: habéis dado vida a la Copa del Mundo de la FIFA más inclusiva", escribió Infantino.

Por su parte, un colectivo de aficionados ha advertido del "riesgo" que supone la falta de segregación en los partidos. El director ejecutivo de Football Supporters Europe, Ronan Evain, declaró a BBC Sport que la ausencia de segregación no es normal en un torneo como éste.

"Lo preocupante es que la FIFA no sabe realmente quién tiene entradas aquí y allá al animar tanto a la gente a comprar entradas y revenderlas.

Por lo tanto, la posibilidad de que haya aficionados del 'Equipo A' en medio de la multitud del 'Equipo B' es mayor que nunca", advirtió.

Fuentes de la FIFA aseguraron que los aficionados más fieles de cada país están agrupados en la asignación reservada para las "asociaciones miembro participantes".