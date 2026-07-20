Mbappé, Bota de Oro del Mundial 2026

El capitán de la selección de Francia Kylian Mbappé, en el Mundial 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero y capitán de la selección de Francia Kylian Mbappé finalizó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como máximo goleador del torneo con 10 dianas en 8 partidos, 2 más que el argentino Lionel Messi.

Después de su doblete a Inglaterra en el duelo de este sábado que decidió el tercer puesto del torneo, el atacante galo sumó 10 goles, además de 4 asistencias, en la edición mundialista de 2026, para superar en 2 dianas a Messi, con 8, y ser Bota de Oro del Mundial. El inglés Jude Bellingham acabó tercero (7), con los mismos goles que el noruego Erling Haaland.

Además, con esos dos tantos, que al final no permitieron a Francia hacerse con el bronce, Mbappé ya suma 22 goles en los 22 partidos que ha disputado en tres ediciones del Mundial (2018, 2022 y 2016), superando los 21 de Messi, para colocarse como máximo goleador de la historia del torneo.

El delantero del Real Madrid ha sido el mejor jugador a nivel ofensivo del torneo, según el 'power ranking' de la FIFA, el cual ha liderado con 9,12 y que recoge todos los datos ofensivos y relacionados con los remates a puerta -2,9 por encuentro-.