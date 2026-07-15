Mbappé: "Hemos estado por debajo de España a nivel técnico"

Kylian Mbappé, durante un partido. - Tom Weller/dpa

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional francés Kylian Mbappé ha admitido que él y sus compañeros de la selección nacional habían "estado por debajo a nivel técnico" con respecto a la selección española en la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, saldada con triunfo de la 'Roja' por 0-2 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos).

"Aún en cuatro días tenemos un partido, aunque no es el que queríamos. Claro que hay mucha decepción", dijo Mbappé este martes en zona mixta tras el partido. "Los jugadores están destrozados porque teníamos mucha ambición, pero también hay que ser lógico y reconocer que hoy hemos estado por debajo a nivel técnico contra un equipo que ha estado muy bien en el campo. También creo que primero es nuestra culpa", añadió al respecto.

Así, salió a colación el papel del árbitro salvadoreño Iván Barton. "No sé, no responderé a esta pregunta. Pero no es porque hayamos perdido que digo esto. Hay bastantes situaciones que nos han sido desfavorables. La primera razón es porque hemos estado un poco por debajo y menos peligrosos ofensivamente que lo que habríamos podido ser, con algunos errores técnicos o pases que podrían haber generado ocasiones", analizó.

Luego el del Real Madrid dijo que el desenlace "hay que aceptarlo". "Es nuestro nivel. Duele porque era la última etapa antes de esta posible final. Vamos a jugar la final pequeña. Pero eso no quita nada, no quiero tirar lo que hemos hecho hasta ahora. España ha enseñado algo más que nosotros desde el punto de vista psicológico y mental", zanjó Mbappé.