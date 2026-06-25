Merino: "De la Fuente es un referente para mí, no se puede entender mi carrera sin él"

El internacional español Mikel Merino en el partido contra Arabia Saudí en el Atlanta Stadium durante el Mundial de fútbol de 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista internacional del Arsenal Mikel Merino calificó al seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, como un "referente" para él, y afirmó que su carrera no podría "entender" sin el técnico de Haro, antes de afrontar a Uruguay en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial de 2026.

"Luis de la Fuente para mí es un referente. Creo que no se puede entender mi carrera con la selección sin él. Desde la sub-19 que estoy con él y son muchos años, muchas experiencias y, por suerte, muchas victorias. Creo que cuando termine mi carrera va a ser uno de los entrenadores que más me haya marcado", dijo en una entrevista a Radio Nacional que recoge Europa Press.

Mikel Merino se felicitó por que contra Arabia Saudí el equipo pudo "encontrar esas sensaciones" que caracterizan a 'La Roja' después del empate (0-0) contra Cabo Verde en el estreno. "Es normal que haya partidos en los que, después de un período largo sin competir juntos y en un escenario tan grande como un Mundial, las cosas puedan no salir a la perfección", justificó.

Acerca de si los internacionales salieron "picados" por las críticas recibidas tras el primer partido en el Mundial, Merino aseguró que "personalmente", no. "Si había que estar picados era con uno mismo por no haber podido demostrar lo buenos que somos en el primer partido. Y esas ganas de mejorar están siempre, pero, sobre todo, cuando no se hace una buena actuación, más todavía", subrayó.

En este sentido, reconoció que las redes sociales "son muy tóxicas". "Hay que tener cierto cuidado con lo que ves. Es la época de los 'clickbaits', las 'fake news' y las redes sociales. Yo soy de los que intenta aislarse un poco del entorno externo y me ha ido bien siempre así y creo que voy a seguir haciéndolo. Todo lo que decimos y hacemos tiene una repercusión y nunca vas a gustar a todo el mundo. Hay que saber a lo que te expones y convivir con ello", explicó.

Frente a Uruguay, Merino dijo que se lo plantean como una eliminatoria. "Creo que todos los partidos con Luis de la Fuente son así. Si hay algo que nos dice es: 'Éste es el partido más importante'. Y nos lo repite todos los partidos. Es la manera de ver el fútbol, de atacar cada partido no solo porque es a vida o muerte con la selección sino por lo que representas", esgrimió.

Pronosticó que será un partido "durísimo" porque al rival sólo les vale ganar. "Es un rival que tiene mucha calidad a nivel individual, que tiene un entrenador que juega de una manera y con un sistema muy claro, muy valiente y muy atrevido. Si no estás a tu cien por cien son capaces de pasarte por encima", advirtió.

Acerca de su estado físico, el jugador del Arsenal afirmó sentirse "bien", "fuerte" y entrenando más para compensar lo que hacen sus compañeros. "Los minutos que he tenido, me he encontrado fuerte y espero seguir creciendo. Mi momento va a llegar y cuando llegue tienes que estar preparado. No vale de nada que tires la toalla. Creo que es una situación muy parecida a la que tuve en la Eurocopa y cuando llegó el momento de poder decidir un partido importante estuve donde tenía que estar", comparó.

De Mikel Oyarzabal dijo que han compartido muchos momentos muy buenos y "otros no tan buenos". Estuve también ahí cuando se lesionó la rodilla. Ahí creo que empezó a cambiar el perfil. Siempre ha sido muy inteligente y alguien que interpreta muy bien el espacio y lo que el equipo necesita. Después de la lesión ha sabido reinventarse", señaló.

Su tanto en la prórroga en los cuartos de final de la Eurocopa de 2024 contra Alemania fue, según él, el día más importante de su carrera futbolística "no solamente por el gol y por la ayuda" que fue para el equipo sino por lo que significó a nivel familiar y personal. "Y mi padre estaba en el estadio", evocó.