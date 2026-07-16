Messi: "No era una victoria más, el pueblo argentino la quería"

Lionel Messi, Mundial 2026 contra Inglaterra - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, confesó que ganar la semifinal del Mundial contra Inglaterra "no era una victoria más", "importante para el pueblo argentino" y billete a una segunda final seguida donde se medirán a España, un partido "especial" contra "una selección enorme".

"Fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio como dijimos. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y en el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió. No era una victoria más, era una victoria importante la cual el pueblo argentino la quería y nosotros también y nos metió en una nueva final del mundo", dijo en declaraciones que recoge TyC Sports después del encuentro en Atlanta (Estados Unidos).

"Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas, este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer, de intentarlo. Con juego, hoy le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcador abajo. Los metimos en un arco y una felicidad enorme", añadió.

Messi hizo mención así a tensión vivida entre los dos equipos, con el histórico de enfrentamientos previos y con el conflicto de Malvinas también en la cabeza de muchos, hasta lograr una remontada más en este Mundial. "La verdad que es una locura lo que estamos viviendo, cómo se están dando las cosas. Yo sinceramente antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar y nos terminamos metiendo en una nueva final, creo que son cinco seguidas, es impresionante", afirmó.

El '10', que pidió a su afición que "disfruten" de este momento, echó un primer vistazo a la final contra España este domingo. "Una selección enorme, con grandísimos jugadores, con juego. Una selección que conozco bien, una filosofía de juego que ya lleva muchísimos años jugando de esa manera. Conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barca, equipo al cual quiero y sigo. Es un partido especial, una final del mundo. Imagino que va a ser muy igualado todo", comentó.

"Venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, le duela a quien le duela y digan lo que digan. Hoy, una vez más, nos metemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguidas es para pocos y este grupo lo consiguió", añadió sobre las críticas.

Además, Messi confesó la preparación específica que llevó a cabo para esta su sexta Copa del Mundo. "Tuve la decisión hasta el último año, hablándolo siempre con Scaloni. Hice todo lo posible para llegar de la mejor manera, hace un año que me vengo preparando y entrenando. Pasando diciembre en Argentina, entrenando a la mañana y a la tarde. Sabía que iba a dar todo para intentar llegar de la mejor manera y poder disfrutarlo", explicó.

"Era un partido especial con Inglaterra, no podíamos perder. Si bien este grupo no le debe nada a nadie, los argentinos somos así, siempre pedimos más y creo que si hoy hubiésemos perdido, gente hubiese salido a decir alguna boludez y no les dimos la chance. Nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejor que ellos pero se juegan muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud y había que ganarlo", terminó.