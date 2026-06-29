México y Ecuador se disputan el 'Tri' en dieciseisavos

El futbolista mexicano Luis Romo celebrando su gol contra Corea del Sur en el Mundial de fútbol de 2026. - Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coanfitrión México se mide este martes (03:00 del miércoles, horario peninsular español) a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio Ciudad de México, en un pulso con favoritismo local después de cerrar una primera fase del torneo con pleno de triunfos.

México afrontará la primera ronda de las eliminatorias tras lograr las victorias contra Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (0-3), y sin recibir ningún gol en contra. Estos datos han convertido al 'Tri' en una de las selecciones que llega en mejor estado de forma, aunque su juego generó dudas en el estreno contra Sudáfrica.

El técnico Javier Aguirre afronta su última Copa del Mundo con su selección, antes de que su actual ayudante Rafa Márquez le sustituya y con el objetivo de llevar a su país a lo más lejos posible para despedirse de 'El Tri' por la puerta grande. Para ello deberá igualar el camino de México en los Mundiales de 1970 y 1986, en los que siendo también la anfitriona alcanzó los cuartos de final.

Por su parte, Ecuador consiguió clasificarse de forma épica como tercera de grupo al remontar a una Alemania (1-2) ya clasificada, con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, en un encuentro en el que los del extécnico del Elche Sebastian Beccacece hicieron valer su mayor necesidad.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para 'La Tri', ya que el defensa Piero Hincapié es duda para este partido por las molestias musculares sufridas contra Alemania, las que le obligaron a ser sustituido en la segunda parte por Pervis Estupiñán.

En el balance en los Mundiales, las selecciones mexicana y ecuatoriana sólo se han cruzado en una ocasión y el combinado azteca se impuso (2-1) en el segundo partido de fase de grupos de la edición jugada en Corea del Sur y Japón en 2002, con tantos de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES:

MÉXICO: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Jesús Gallardo; Lira, Brian Gutiérrez, Luis Romo; Roberto Alvarado, Quiñones y Raúl Jiménez.

Ecuador: Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Estupiñán; Yeboah, Caicedo, Pedro Vite, Angulo; E. Valencia y Plata.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLO).

--ESTADIO: Estadio Ciudad de México.

--HORA: 03:00 (DAZN).