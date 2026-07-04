Inglaterra, Mundial 2026 - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

México e Inglaterra, tormenta perfecta en el Azteca

La anfitriona choca con una de las favoritas por un billete a cuartos de final del Mundial

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

México e Inglaterra se miden este domingo (2.00 hora peninsular española de la madrugada del lunes) en el Estadio Azteca de la capital mexicana por un puesto en cuartos de final del Mundial 2026, un cruce estelar entre la anfitriona y una eterna favorita.

'El Tri' llega crecido con pleno de victorias y solo un gol encajado, desplegando quizá la mejor versión del torneo junto a la de Francia. Los de Javier Aguirre dieron cuenta de Ecuador en el inicio de los cruces para llegar ahora a un test realmente serio, al calor de un Azteca bajo amenaza de tormenta eléctrica.

La FIFA amagó con cambiar el horario del partido, indignada México y una Inglaterra además con el trato de los aficionados mexicanos a su llegada a la capital y en su concentración. Los ingleses tendrán que hacer frente a todos los elementos. México se crece tradicionalmente ante su público y así confía que siga siendo.

En 1970 y 1986, como anfitriona, fue cuando el equipo norteamericano llegó a cuartos de final, su mejor resultado en la Copa del Mundo que espera repetir en esta edición. El Azteca, donde Pelé y Diego Armando Maradona se convirtieron en iconos del fútbol, guarda la llave de un cruce de máxima expectación, el último partido que acogerá el célebre estadio de Ciudad de México en el torneo.

El equipo de Javier Aguirre está manteniendo la disciplina propia del veterano técnico y tratará de tener el balón contra los ingleses. Además de la seriedad atrás, el joven talento Gilberto Mora, Julián Quiñones y Raúl Jiménez son las amenazas a una Inglaterra que está por destapar, aunque ya ha dado muestras de su potencial, en el enésimo intento de cortar su sequía de títulos.

Después de caer en las dos últimas finales de Eurocopa, los 'Tres Leones' apostaron por Thomas Tuchel como líder de unos inventores del fútbol con solo el Mundial de 1966 en sus vitrinas, donde ganaron a México en la primera fase. Los ingleses han ido de más a menos y sufrieron en dieciseisavos ante RD Congo, donde salió al rescate Harry Kane con un doblete en los últimos 15 minutos.

El técnico alemán no deja de dar vueltas a su once preferido, donde apunta a empezar Anthony Gordon, con más dudas entre Noni Madueke o Bukayo Saka, y confiando en recuperar a Reece James para la mermada banda derecha. Los ingleses, con el desafío también de los 2.000 metros de altitud para el partido, tienen que encontrar a Jude Bellingham y un centro del campo dominante, pero también pueden ser letales a la contra si México disputa el mando.

FICHA TÉCNICA:

--POSIBLES ALINEACIONES:

MÉXICO: Rangel; Jorge Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Romo, Mora; Quiñones, Alvarado y Raúl Jiménez.

INGLATERRA: Pickford; Reece James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Declan Rice, Saka, Bellingham, Gordon y Harry Kane.

--ÁRBITRO: Alireza Faghani (IRN).

--ESTADIO: Azteca.

--HORA: 2.00/DAZN.