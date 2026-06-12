Milagros Tolón reprocha a EEUU por denegar visados en el Mundial: "Va en contra de los principios del deporte"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado que "va en contra de los principios del deporte" que el Gobierno de Estados Unidos deniegue el acceso a su país a ciudadanos extranjeros como el árbitro somalí Omar Artan de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo coorganizado con México y Canadá.

"No solamente el árbitro, que además es de Somalia, sino también las aficiones que de alguna forma les limitan la entrada. A mí me parece que es muy lamentable, va en contra de los principios del deporte y tenemos lo que tenemos, la soberanía de Estados Unidos es soberanía suya, propia. Pero bueno, es muy lamentable, sinceramente", declaró Tolón este jueves en un programa especial sobre el Mundial en Radio 5 de RNE.

"Yo espero estar aquí antes del 19 de julio para decir 'vamos a la final' y seguramente que España gane este Mundial, lo tengo claro", dijo la ministra a pocos días de que la 'Roja' debute. "Tenemos una buena selección, tenemos ganas, entusiasmo, etc. ¿Por qué no?", apostilló.

"Voy a intentar ver todos los partidos que pueda; los de nuestra selección, por supuesto. Pero a mí me gusta además el fútbol, me gusta el deporte. Me gusta el fútbol y yo creo que el Mundial no es solamente deporte, son muchas más cosas y veré todos los que pueda", insistió.

Luego la ministra desveló una charla reciente con Luis de la Fuente, seleccionador de España. "Estaba muy tranquilo, estaba descansando, además me dijo que la selección estaba tranquila, que estaba bien, que habían pasado un mal viaje en Puebla hasta llegar allí", indicó.

"Es un hombre que tiene mucha fortaleza, le conozco no solamente de hablar con él, sino la trayectoria. Es un hombre que tiene mucha fortaleza, le vi muy tranquilo y muy seguro. Eso, además, me trasladó a mí más seguridad, y yo a él también le trasladé todo mi apoyo, no solamente como ministra, sino como española, como forofa del fútbol y de nuestra selección. La verdad es que fue una conversación muy amable", agregó.

"Tenemos un buen equipo, la selección es una buena selección, hay 26 jugadores perfectamente seleccionados por el seleccionador y además yo creo que es una selección que se parece mucho a lo que es el deporte ahora en el siglo XXI: diversa, muy completa y que se compagina muy bien", definió Tolón sobre la 'Roja' que competirá en este torneo.

Después opinó sobre los problemas para entrar en EE.UU.: "Lo estamos viendo en general, no solamente en el deporte, sino en general y esto afecta al deporte, afecta a equipos, afecta a selecciones, afecta en este caso a árbitros, a afición que no puede llegar por problemas de limitación migratoria; no es fácil y es también muy desagradable".

En este sentido valoró la aparente inacción del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "Yo creo que tiene sus limitaciones. La FIFA lo ha intentado, efectivamente Infantino lo intentó de alguna forma. Pero sabemos lo que está pasando en el mundo, no es fácil, no solamente pasa en el deporte con Estados Unidos y es muy lamentable", argumentó.

No en vano, parece una ocasión perdida por EE.UU. para abrirse a todas las culturas. "Teniendo a quien tienen de presidente, no lo van a hacer", aludió a Donald Trump. "Lamentablemente no lo van a hacer y esto trasciende al deporte. Esto en política internacional lo estamos viendo, y aquí como vemos también lo refleja el deporte, un Mundial que lo va a ver prácticamente todo el mundo", avisó la ministra sobre su alcance.

"El tema de la migración, el tema de la regularización de los migrantes, el tema de tratar a todas las personas igual simplemente por ser personas... Es lo que realmente no se está haciendo en Estados Unidos y eso se transmite automáticamente en el deporte", recalcó.

"Ojalá fuéramos más conscientes todos de lo que está ocurriendo. Porque muchas personas se enteran ahora de lo que está ocurriendo en EE.UU. por el deporte, pero esto lamentablemente lleva ocurriendo desde hace un par de años, con este hombre siendo presidente", completó su respuesta.

Por otra parte, Tolón analizó los avances sobre el Mundial de 2030. "Estamos desde el Gobierno totalmente volcados en la organización. Sabéis perfectamente que tenemos relación con la FIFA, que está ahora centrada en el Mundial del 26. Pero nosotros ya estamos haciendo nuestro trabajo y nuestro trabajo ha consistido no solamente en llevar a cabo esos contactos con la propia FIFA, sino en crear esos grupos de trabajo que ya estaban muy relacionados con lo que ponía la FIFA: ocho grupos de trabajo donde hay más de cien personas ya trabajando", explicó.

"En esas reuniones interministeriales, la semana que viene vamos a tener la tercera, donde están 15 ministerios involucrados que tienen responsabilidad a la hora de organizar el Mundial. Y también, cómo no, pues con entidades deportivas; con la Real Federación Española de Fútbol, que para nosotros es importantísimo que organizemos el Mundial; y también con agentes deportivos muy importantes", señaló al respecto.

"Nos viene bien ver los, entre comillas, errores que se puedan cometer; ojalá que no haya errores, y dónde podremos mejorar para que sea el mejor Mundial también de la historia del fútbol. Y además, es que España está muy acostumbrada a hacer eventos internacionales no solamente deportivos, que traspasan las fronteras, y con la organización que tenemos. Y sobre todo, no solamente con la organización, sino con involucrarnos todo el país, hacemos en este caso eventos deportivos muy espectaculares y yo creo que el Mundial 2030 va a ser el mejor Mundial de la historia del fútbol", auguró la ministra sobre la próxima cita.

"Creo que España es el país ideal para tener la final del Mundial 2030, por muchos motivos. El primero, por las infraestructuras que tenemos ya construidas y hechas. En segundo lugar, sobre todo por la relación que tenemos con el fútbol desde hace muchos años. Y en tercer lugar, porque vamos a tener la mejor selección que podamos tener", subrayó.

"Yo creo que no hay división porque lo que queremos es que sea la final en España. Que eso es el primer objetivo de este Gobierno. Con lo cual, pues aquí no se divide. Al revés. Yo creo que tener tantas sedes importantes lo que hace es unir y tener una potencia importante de infraestructuras deportivas en este caso", apuntó la ministra.

"Además del Mundial 2030, tenemos retos importantes deportivos. Tenemos en el 29, que vamos a tener el Eurobasket aquí. Tenemos también el 35, que estamos de alguna forma participando para que tengamos aquí el Mundial de rugby. Esto es muy importante como país, como marca España, por lo que significa el deporte no solamente desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de imagen de país de España, sino también desde el punto de vista económico porque el deporte es casi el 4% del Producto Interior Bruto", concluyó Tolón en RNE.