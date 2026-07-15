El Movistar Arena agota en solo hora y media las 15.000 entradas gratis para ver la final del Mundial de fútbol de 2026. - MOVISTAR ARENA

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Arena ha agotado las 15.000 entradas gratuitas para ver la final del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, que España disputará el próximo domingo (21:00 horas) contra Argentina o Inglaterra en Nueva York, en apenas hora y media desde la apertura de la taquilla.

A un ritmo de descarga de unas 166 entradas por minuto, la iniciativa, promovida conjuntamente por la Comunidad de Madrid y el Movistar Arena, ha sido habilitada a través de la plataforma 'Baila' del recinto y se abrió justo al finalizar la victoria (0-2) de España sobre Francia en la semifinal de este martes.

La cita, que convertirá al Movistar Arena en uno de los grandes puntos de encuentro de los aficionados en Madrid, se retransmitirá en una pantalla gigante de 16x9 metros, proporcionada por Fluge Audiovisuales, socio audiovisual del recinto, lo que equivale a 144 metros cuadrados de imagen.

A esta pantalla principal se sumarán las otras 10 pantallas fijas distribuidas por el recinto, garantizando una experiencia envolvente para todo el público asistente independientemente de su ubicación.

El ambiente previo a la final estará amenizado por la actuación en directo de DJ Nano, uno de los DJs de mayor proyección internacional, que pondrá música para animar a los aficionados y a la selección española antes del pitido inicial.