Murat Yakin: "Nos hicimos con el partido en los momentos adecuados"

Archivo - El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, en rueda de prensa. - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, destacó que lograron la victoria (2-0) sobre Argelia en dieciseisavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá porque se hicieron "con el partido en los momentos adecuados".

"Nos hemos podido preparar esta alineación bien", reveló el técnico en rueda de prensa por las dudas con jugadores tocadas durante los días previos al duelo, en el que han "merecido pasar" a los octavos de final del torneo.

Yakin celebró haber "defendido con claridad" en "todas" las fases del encuentro, aunque reconoció que sufrieron "un poco" ante Argelia, pero consiguieron marcar "en los momentos adecuados". "Creo que los primeros 10 ó 15 minutos no estaba encajado todo. Ha sido difícil encontrar espacio, aunque nos hemos liberado en un par de ocasiones", analizó.

"Nos hicimos con el partido en los momentos adecuados. Cuando tuvimos más presencia en el centro del campo, empezamos a dominar el partido", zanjó Murat Yakin en la rueda de prensa posterior al triunfo sobre el combinado africano.