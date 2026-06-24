Nike lanza una edición limitada de botas doradas para celebrar que Cristiano marcó en seis Mundiales

Nike lanza una edición limitada de botas doradas para celebrar que Cristiano ha marcado en seis Mundiales. - NIKE

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La multinacional deportiva Nike ha presentado este miércoles las nuevas botas de edición limitada 'Nike CR7 Mercurial Superfly RGN Gold', un modelo exclusivo con el que homenajea al delantero portugués Cristiano Ronaldo, tras convertirse este martes contra Uzbekistán en el primer futbolista de la historia en marcar en seis ediciones consecutivas de la Copa del Mundo de la FIFA.

La firma deportiva destaca que ningún futbolista había logrado hasta la fecha anotar de manera consecutiva en seis citas mundialistas distintas, un hito que arrancó en el Mundial de Alemania 2006 y que se ha completado en el actual Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

El nuevo modelo conmemorativo presenta un acabado íntegramente en dorado metalizado, acompañado por el logotipo 'CR7' situado en la zona del talón para vincular directamente la bota con el delantero luso. Asimismo, la placa de la suela incorpora un efecto cromado dorado diseñado para reflejar la luz con el movimiento.

Desde la compañía subrayan la estrecha alianza que une al futbolista de Madeira con la gama de botas 'Mercurial', asegurando que se trata de una de las asociaciones "más inseparables" de la historia del fútbol y señalando que ningún otro jugador ha anotado más goles con una misma línea de calzado deportivo.