Paquetá: "Haremos todo lo posible para ayudar a Raphinha durante su recuperación"

Lucas Paquetá durante un partido con la selección brasileña en el Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mediapunta brasileño Lucas Paquetá recalcó este domingo que harán "todo lo posible para ayudar" a su compañero Raphinha durante la recuperación de la lesión muscular que sufrió durante el choque contra Haití en el Mundial, al tiempo que celebró que Neymar Jr pueda estar ya "disponible lo antes posible" y la amistad que guarda con Vinícius Jr.

"Ahora mismo cuenta con el apoyo de todo el grupo, estamos a su lado y haremos todo lo posible para ayudarle durante su recuperación. Es un chico que trabaja muy duro y estoy seguro de que hará todo lo posible por volver lo antes que pueda", señaló Paquetá en rueda de prensa.

El jugador del Flamengo tampoco olvida el papel del blaugrana en la pentacampeona del mundo. "En cuanto a su importancia, no hay mucho más que añadir. Viene de unas temporadas extraordinarias y también ha crecido mucho con la selección", admitió.

También se mostró contento por "ver entrenar" a Neymar Jr con el grupo. "Neymar es un jugador muy importante para la selección brasileña. Tiene una trayectoria extraordinaria con esta camiseta y todavía puede ayudarnos mucho. Nos alegramos de que haya vuelto y esperamos que esté disponible lo antes posible para aportar su granito de arena", remarcó.

Y con Vinícius Jr tiene "una amistad muy bonita y duradera". "Le conocí cuando era muy joven y este vínculo se forjó durante nuestra etapa en el Flamengo. Nos sentimos muy felices de estar juntos, es una persona a la que admiro mucho y por la que siento un enorme respeto. Vivir otra Copa del Mundo juntos en la selección es algo increíblemente especial para nosotros", subrayó.

Por otro lado, Paquetá dejó claro que "todos los equipos del Mundial merecen respeto" y que así afrontarán a Escocia frente a la que se jugarán acabar primeros del Grupo C. "Hay que estudiarlos y prepararse lo mejor posible para enfrentarlos. Tenemos un gran respeto por Escocia, pero también sabemos que tenemos que jugar nuestro juego y seguir lo que nos pide el entrenador. Sea cual sea el rival, nuestro objetivo en cada partido es ganar", aseguró.