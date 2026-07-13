La pareja de Sorloth revela amenazas e insultos al delantero en redes sociales

Alexander Sorloth se marcha de Anthony Gordon en el Noruega-Inglaterra del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá - Martin Rickett/PA Wire/dpa

DALLAS (ESTADOS UNIDOS), 13 (dpa/EP)

El delantero noruego Alexander Sorloth, futbolista del Atlético de Madrid, ha sido objeto de acoso verbal en Internet tras la eliminación de su selección ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo por una jugada en la que no pasó el balón a su compañero Erling Haaland que estaba prácticamente solo ante la portería y con 1-0 a favor.

Lena Selnes, pareja del delantero, publicó en su cuenta oficial de 'Instagram' algunos de los comentarios ofensivos que recibieron tras el partido del sábado en Miami y que terminó con victoria 2-1 de los 'Three Lions'.'Por favor, suicídate, idiota*'; 'Dile a tu hombre que se vaya de Noruega y se tire por un acantilado' o 'Le mataré' fueron algunos de los comentarios que recibió.

"El Mundial y el fútbol traen alegría, pero también mucho odio. La verdad es que no quiero darle tanta importancia a esto, pero tengo que hacerlo después de leer estos comentarios", zanjó Selnes.