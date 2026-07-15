El pase de España a la final del Mundial fue visto por 13,1 millones de telespectadores por La 1

Los jugadores de la selección española celebran el segundo gol de Pedro Porro en la semifinal de España contra Francia del Mundial de fútbol de 2026. - Tom Weller/dpa

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El triunfo de la selección española contra Francia (2-0) en las semifinales del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá fue visto por 13.176.000 telespectadores de media, un 73,8 por ciento de la cuota de pantalla, por La 1 y Teledeporte, según informa Televisión Española (TVE) en un comunicado.

Asimismo, el pase a la final del próximo domingo (21:00 horas) en Nueva York rozó los 18 millones de espectadores únicos, y se convirtió en lo más visto en televisión desde la final de la Eurocopa del 14 de julio de 2024.

La audiencia de la semifinal Francia-España crece hasta los 13.506.000 telespectadores y 75,7% de cuota al sumar el seguimiento en La 2Cat. Es el partido de la Selección con mayor volumen de espectadores en toda la historia del Mundial.

Antes del partido, 'Camino a Nueva York' alcanzó una cuota del 19,6% y superó los 7,1 millones de espectadores únicos. Y el pospartido registró un 42,4% de cuota y más de 14,8 millones de contactos.

Por otro lado, el triunfo de España frente a Francia fue seguido anoche en RTVE Play por más de 1,1 millones de visitantes únicos (1.144.563), convirtiéndose en el partido más seguido en directo de esta competición. Mejora también el pase de España a la final en la pasada Eurocopa 2024 en un 3,4% de espectadores.