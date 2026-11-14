Peio Canales: "Desde el primer día, la vista está puesta en Los Ángeles"

El jugador internacional español Sub-21 Peio Canales. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

LAS ROZAS (MADRID), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Peio Canales confiesa que, "desde el primer día" que dio el salto a la selección Sub-21, "el objetivo principal" es afrontar el Campeonato de Europa de la categoría en 2027, pero con "la vista puesta" en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cita para la que obtendrán billete los tres primeros de ese torneo continental.

"Desde el primer día en que nos juntamos la Sub-21, en una de las primeras charlas, lo primero que se comentó era que nuestro objetivo era llegar a ese Europeo en verano, pero teniendo la vista puesta en los Juegos Olímpicos de 2028", comentó Canales en una entrevista con Europa Press.

Para ir al próximo Europeo, previsto del 16 de junio al 3 de julio de 2027 en Serbia y Albania, el centrocampista del Athletic Club ha opinado que lo más importante es lo que haga en su club. "En este momento, sin lesiones, me estoy encontrando bastante cómodo, con mucha confianza y tranquilidad en el campo, y eso me está llevando a tener estas oportunidades con la con la selección. Ojalá todo siga así y tenga la oportunidad de participar en el Europeo", deseó al respecto.

Del equipo bilbaíno destacó "muchísimos jugadores con gran calidad y gran talento", resultándole "difícil" ser titular. "A medida que avanzan los partidos con el Athletic me estoy encontrando muy bien y eso me lleva a poder tener mayor importancia aquí. Hay muchísima gente de gran nivel y es difícil jugar, pero creo que nos ayuda también como equipo a mantener esa autoexigencia para poder participar", agregó.

El Europeo Sub-21 de 2027 sería el segundo torneo internacional en poco más de un año para Canales, tras el Mundial Sub-20. "Fue algo muy diferente a lo vivido hasta ese momento porque tuvo lugar en mitad de la temporada. En ese momento estaba en el Racing y fue una experiencia nueva e increíble. Desgraciadamente no pude participar tanto como me hubiese gustado, pero fue algo único que me lo voy a llevar siempre para mí. Ojalá tenga esa oportunidad con la Sub-21 en verano", afirmó.

Aquel Mundial inició un curso 2025-26 "inolvidable e histórico" para él, descrito como "el mejor" de su "corta carrera". "Poder celebrar el ascenso con el Racing después de la temporada que hicimos fue algo increíble. Fue algo histórico para el club y para nosotros. Nunca lo vamos a olvidar. Y luego, poder participar también con la Sub-21 durante la temporada, el Mundial Sub-20 y poder estar siendo importante en el Athletic es de gran importancia para mí", subrayó Canales.

Por último, el joven centrocampista se refirió a su versatilidad en el centro del campo. "Con Valverde era muy fijo en la mediapunta, pero a medida que avanzaron los partidos con el Racing fui cambiando de posición. Jugué un poco más de '10', pero con esa libertad de bajar. Y ahora en el Athletic, dependiendo del partido, el míster me ve en la posición de media punta o de ocho", sentenció, en alusión a donde le sitúa Edin Terzic.