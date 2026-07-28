Políticos estadounidenses investigan la relación entre Infantino y Trump

Los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y de Estados Unidos, Donald Trump, durante la entrega de premios de la final del Mundial de fútbol de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

WASHINGTON, 28 Jul. (EP/DPA) -

La estrecha relación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el pasado Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, disputado del 11 de junio al 19 de julio, ha despertado sospechas entre los políticos estadounidenses.

Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, ha escrito a Infantino solicitándole que, antes del 9 de agosto, facilite información y el intercambio de comunicaciones sobre su relación con Trump y su administración, así como sobre la venta de entradas para el reciente Mundial.

Raskin también pidió a Infantino que se pusiera a disposición de la comisión judicial para ser interrogado cuando se encuentre en Estados Unidos. Los demócratas afirmaron que "la investigación examina una campaña sostenida por parte de la FIFA para obtener favores especiales del presidente Trump, todo ello mientras se estafaba a los consumidores estadounidenses con precios exorbitantes durante el Mundial".

Según el 'New York Times', la investigación podría convertirse en una investigación formal si los demócratas obtienen la mayoría en las elecciones de noviembre, y Raskin podría llegar a ser presidente de la comisión judicial.

En su carta, Raskin se refirió a un Premio de la Paz de la FIFA "ridículamente falso" que Trump recibió de manos de Infantino durante el sorteo del Mundial en diciembre. Asimismo, criticó a la FIFA por alquilar un espacio de oficinas en la Torre Trump de Nueva York que solo se utilizaría durante la Copa del Mundo y que tenía un valor de mercado de 600 000 dólares al año.

"Estas acciones parecen diseñadas para inducir al presidente Trump y a su Administración a tomar decisiones a favor de la FIFA. El último intercambio de favores orquestado por la FIFA y el presidente Trump no es un delito sin víctimas. Perjudica a los estadounidenses", añadió.

A su juicio, la FIFA ha interpretado su recién adquirido estatus privilegiado en la Administración Trump como una señal de que "puede estafar a sus consumidores, sobre todo mediante la aplicación de precios abusivos ilegales y tácticas de venta fraudulentas para el Mundial".

Por primera vez en un Mundial, se introdujeron los precios dinámicos para las entradas en función de la demanda. Además de los precios inflados, también se acusa a la FIFA de ubicar a los titulares de entradas en secciones del estadio distintas a aquellas para las que habían comprado sus entradas. Estas prácticas de venta de entradas están siendo investigadas por los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey.