Polonia sigue adelante con el Mundial Femenino Sub-20 a pesar del conflicto entre UEFA y FIFA

Archivo - 23 July 2023, Australia, Melbourne: The logo of the Fifa's Women World Cup 2023 hangs in the Melbourne Stadium. Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Sebastian Christoph Gollnow/Dpa - Archivo

VARSOVIA, 31 Jul. (dpa/EP) -

Los preparativos para la próxima Copa Mundial Femenina Sub-20, prevista del 5 al 27 de septiembre de 2026 en Polonia, siguen pese a las amenazas de boicot por parte de la UEFA debido al plan de inversión privatizada de la FIFA, según ha informado la Federación Polaca de Fútbol (PZPN).

"Como anfitriones, estamos preparados para organizar el torneo y estamos llevando a cabo todos los preparativos según lo previsto", indicó este viernes la PZPN a pesar de que la UEFA haya amenazado con boicotear incluso los Mundiales si la FIFA activa su proyecto 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), que prevé la privatización de derechos comerciales.

"Confiamos en que la situación actual se resuelva pronto, de modo que las jóvenes futbolistas de todo el mundo puedan participar en este torneo en Polonia; para muchas de ellas, esto supone la consecución de un sueño y un hito importante en sus carreras", añadió la PZPN en su comunicado.

La FIFA ha manifestado su intención de recaudar miles de millones mediante la venta de una parte de sus derechos comerciales, incluyendo los Mundial. La UEFA y sus 55 federaciones miembro respondieron amenazando con que ninguna selección nacional europea participaría en competiciones de la FIFA mientras esas propuestas siguieran sobre la mesa.