La AFC se "solidariza" con la UEFA y la CONCACAF "para proteger la Copa del Mundo"

Archivo - Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, presidente de la AFC y Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Peerapon Boonyakiat/SOPA Images / DPA - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) se puso al lado de UEFA y CONCACAF para mostrar "su preocupación por la propuesta de la FIFA" de introducir inversión privada en sus principales competiciones y "por el proceso de toma de decisiones" en torno a FIFA Forward Enterprise (FFE).

"La AFC se solidariza con la UEFA y la CONCACAF al expresar su seria preocupación por la propuesta de la FIFA de introducir inversión privada en sus principales competiciones y por el proceso de toma de decisiones en torno a la FFE", dice la AFC desde Kuala Lumpur en un comunicado.

La confederación asiática apuntó que está en juego "el futuro" del fútbol si el "debate público" de estos días ha llegado a la "posibilidad real de un boicot a la Copa Mundial de la FIFA". "A la luz de las claras posturas expresadas por la UEFA y la CONCACAF, así como de las divisiones sin precedentes que han surgido en el mundo del fútbol, la AFC considera que la propuesta de la FFE no puede lograr de manera realista el amplio consenso necesario", apunta.

FIFA Forward Enterprise fue la propuesta que presentó hace unos días el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, un plan que abriría la puerta a inversores privados a través de los derechos comerciales y que la UEFA calificó de "ultimátum".

"La Copa Mundial de la FIFA es la cumbre del fútbol mundial y su fuerza reside en la participación de todas las Confederaciones y las principales naciones futbolísticas del mundo. Cualquier propuesta que ponga en riesgo la unidad y el carácter universal de la competición debe ser reconsiderada", dicen los asiáticos.

Además, para la AFC se han puesto al "descubierto debilidades fundamentales en los procesos de consulta y toma de decisiones de la FIFA que deben abordarse". "Aunque la AFC toma nota de la última aclaración de la FIFA sobre la propuesta, las principales preocupaciones en torno a la gobernanza, el proceso institucional y una consulta significativa siguen sin respuesta", explica.

"Una propuesta de tal trascendencia, con el potencial de afectar el futuro comercial, deportivo y estratégico del fútbol mundial, no debe surgir a través de procesos que dejen a las Confederaciones, las Asociaciones Miembro e incluso a los propios órganos rectores de la FIFA, incluido el Consejo de la FIFA, marginados", añade.

"La AFC insta a la FIFA a que realice una revisión urgente de su marco de gobernanza y toma de decisiones para garantizar que las propuestas de importancia mundial se desarrollen mediante una consulta adecuada, una participación significativa y la supervisión apropiada por parte de los órganos estatutarios de la FIFA", termina.