Queiroz lamenta que el VAR se fuese "a tomar un café" y no señalase "un penalti claro" a favor de Ghana

Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana, aplaude a sus aficionados tras el Inglaterra-Ghana del Mundial 2026 - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

BOSTON (ESTADOS UNIDOS), 24 (PA Media/dpa/EP)

El seleccionador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, bromeó diciendo que el árbitro de la sala VOR de su partido de este martes ante Inglaterra en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá debió irse a "tomar un café" y que por este motivo no avisó al colegiado de un posible penalti y una tarjeta roja.

Las dos selecciones igualaron sin goles en Boston (Estados Unidos), pero las 'Estrellas Negras' reclamaron un penalti en los últimos minutos tras una entrada de Ezri Konsa sobre Prince Adu y que provocó la ironía de Queiroz en la rueda de prensa posterior al choque.

El exentrenador del Real Madrid miró hacia un responsable de la FIFA antes de contestar de que no estaba "seguro de que el VAR siga funcionando en el Mundial". "¿Todavía tenemos VAR? ¿Funciona? Tengo algunas dudas al respecto porque se ha pasado por alto otro penalti que deberían haber pitado a favor de Ghana, un penalti claro contra Inglaterra", advirtió.

"Tuvimos nuestras ocasiones hasta el punto de que ellos han tenido suerte, han tenido mucha suerte. Una vez más, el VAR se fue a tomar un café, es normal, a mí también me gustaría tomarme un café de vez en cuando, pero fue un penalti claro y tarjeta roja. ¿Tenéis alguna duda al respecto? ¿Los que visteis el partido tenéis alguna duda o soy solo yo, que estuve en el partido?", aseguró Queiroz.

El veterano técnico portugués pidió "disculpas" a los medios por su "sarcasmo". "Pero si digo este tipo de cosas en serio me sancionan, así que espero que entendáis (los periodistas) que estoy bromeando", sentenció al respecto.