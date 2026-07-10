Rudi García: "Espña es una de las favoritas y todos dicen que nos vamos a casa, pero todavía no hemos jugado"

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, en la rueda de prensa previa al partido ante España de cuartos de final del Mundial 2026. - Europa Press/Contacto/Bruno Fahy

LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 10 Jul. (dpa/EP) -

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, advirtió que España, su rival en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, es "una de las favoritas" a ganar el torneo y advirtió que, aunque "todos dicen" que el combinado centroeuropeo se va "a casa", "todavía no se ha jugado el partido".

"Acabamos de ganar a Estados Unidos en un partido en el que todo el mundo estaba en nuestra contra; mañana no puede ser más complicado que eso", declaró García en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputa este viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Así abordó el técnico el posible ambiente hostil contra los belgas desde la grada tras haber eliminado a Estados Unidos, una de las anfitrionas, en octavos de final, tras una tensa previa del partido por la polémica relacionada con la sanción retirada al futbolista estadounidense Folarin Balogun. "No sé cómo estarán las cosas, pero los espectadores no marcan goles. Jugamos contra España", agregó.

Ahora, su rival es el combinado entrenado por Luis de la Fuente, con Francia en el horizonte de semifinales. "Vamos a jugar contra uno de los favoritos. Conocemos los puntos fuertes de cada jugador. Son los mejores manteniendo la posesión y aún no han encajado ningún gol en este torneo", analizó García.

Sin embargo, subrayó que es hora de cambiar esa situación. "Todo el mundo dice que nos vamos a casa. Pero ese partido aún no se ha jugado", advirtió el técnico, que no podrá contar para el duelo ante España con el lesionado Amadou Onana.