Santi Denia: "Contra España hay que jugar a la perfección en todos los aspectos"

Archivo - Santi Denia, seleccionador de la República Checa, en rueda de prensa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de la República Checa, el español Santi Denia, no esconde que contra España, visitante este jueves en Praga en la Liga de Naciones 2026-2027, deben "jugar a la perfección en todos los aspectos" para tener opciones de sumar algo positivo, y no vio importantes las bajas que tiene Luis de la Fuente porque "tiene a los mejores jugadores en todas las posiciones y los mejores suplentes".

"No basta con jugar casi a la perfección porque contra España hay que jugar a la perfección en todos los aspectos para poder superarla, hay que hacerlo todo bien. Si juegas en bloque bajo, vas a sufrir", advirtió Santi Denia en la rueda de prensa previa al partido recogida por la web de su federación.

El técnico albaceteño recalcó que su "trabajo" es hacer que sus jugadores "crean" que pueden ganar a la campeona del mundo. "Casi conseguimos puntos contra Croacia, competimos contra Inglaterra en casa, jugamos bien en Oviedo, así que creo que los jugadores creen que podemos sumar puntos", subrayó.

El manchego restó importancia a las bajas de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Rodri Hernández porque la 'Roja' tiene "grandes sustitutos" para esos jugadores. "Por eso son campeones del mundo, porque tienen a los mejores jugadores en todas las posiciones y los mejores suplentes. Claro que es una pena que Rodri y Lamine no estén porque a la afición le gustaría ver a estos jugadores y por eso pagaron sus entradas. Pero seguimos enfrentándonos a los mejores", aseguró.

El seleccionador checo dejó claro que pese a estas ausencias para su equipo "no cambia nada y el plan de juego es el mismo", recalcando que pese a la baja de Rodri, "España tiene una estructura defensiva sólida", y que la de Yamal puede ayudar porque "defenderle es difícil y se necesitan buenos jugadores".

Un factor que les podría ayudar es la mala meteorología en Praga. "Veremos si nos beneficia un poco, si la lluvia y el frío les afectan negativamente y si podemos sacar provecho de ello, ya que estamos más acostumbrados. El terreno de juego estará rápido y en buenas condiciones, así que no creo que sea un factor decisivo. Si pudiéramos llamar a algún sitio de allá arriba para que lloviera un poco, sería genial, pero nos gustaría que hiciera sol porque Praga es increíble cuando hace sol", apuntó.

"Conozco a todos y me alegra mucho verles antes del partido, pero en cuanto empiece el encuentro, me olvidaré de todo porque quiero que mi equipo lo haga bien. No diría que es raro, es algo que les puede pasar a los entrenadores, y después del partido, les desearé buena suerte, pero durante el encuentro me centraré en nuestro equipo", confesó el exseleccionador olímpico y Sub-21 de España sobre su reencuentro con Luis de la Fuente y sus jugadores.

Santi Denia tiene "casi lista, con algunas excepciones" la alineación que pondrá en liza. "Nos alegra que los 24 jugadores que llegaron el lunes estén bien, sin problemas porque es importante para el seleccionador que no tenga que lidiar con ninguna lesión. Todos están listos", resaltó el seleccionador de Chequia, que no podrá contar con el centrocampista Michal Sadílek por sanción, pero que recupera para el mediocampo a Tomás Soucek.

Todavía sin haber sumado nada al frente del combinado centroeuropeo, el entrenador español espera poder ganar estos partidos ante España y Croacia para evitar el descenso a la Liga B. "Estar terceros en la tabla te cambia la vida, tanto en lo que respecta a la competición como al bombo en el que estarás en la fase de clasificación para la Eurocopa", recordó.

KREJCI: "ES UN RETO, ESPAÑA ES LA MEJOR SELECCIÓN DEL MUNDO"

Por otro lado, también compareció el defensa Ladislav Krejci, que dejó claro que saben que "España es la mejor selección del mundo". "Lo demuestran en todos los niveles y en diferentes aspectos. Sabemos en qué fase estamos y qué queremos demostrar, y para nosotros es un reto y nos enorgullece jugar con equipos así y compararnos con ellos. Ganar no será fácil, pero daremos lo mejor de nosotros, nos gustan estos retos y los afrontamos con determinación", manifestó.

El exjugador del Girona FC recordó que "todos" saben que están afrontando una nueva etapa y que se están "preparando a largo plazo". "Sabemos que nuestro principal objetivo es clasificarnos para la Eurocopa y tener éxito allí. Somos conscientes de la situación en la que nos encontramos y sabemos qué queremos mejorar para tener éxito, pero eso no significa que no queramos ganarle a España. Queremos rendir al máximo y que las cosas que nos funcionaron en partidos anteriores se repitan con más frecuencia", sentenció.