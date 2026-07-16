Scaloni: "Cuando estamos en dificultad y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre"

Lionel Scaloni, seleccionador argentino masculino de fútbol. - Tom Weller/dpa

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador argentino masculino de fútbol, Lionel Scaloni, ha afirmado que estando "en dificultad y el rival duda un poquito", es el momento exacto en que sus pupilos ven "sangre", en alusión a su nueva remontada en semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta vez hasta ganar por 1-2 a la selección de Inglaterra y meterse en la final.

"Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad, sinceramente. Y cuando estamos en dificultad y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre y vamos; y vamos hasta donde sea. Creo que esa es la sensación que me da. La sensación que me dio de ellos también", declaró este miércoles en rueda de prensa desde Atlanta, Georgia (EE.UU.).

Luego el entrenador de la 'Albiceleste' elogió "a los que tienen que entrenar cuando los demás descansan". "Los que entraron desde el banco creo que hoy han sido fundamentales. El fútbol... la vida es un poco esto: dar todo hasta el final e irte a tu casa sabiendo que has dado el máximo. Y estos chicos hoy han demostrado qué es lo que han hecho y lo que llevan adentro", subrayó al respecto de sus suplentes en 'semis'.

"Cuando te das cuenta que hay una aspiradora en el arco y que te llama al gol, te chupa la pelota. Pero pegó en el palo, salió afuera... Y si no entraba, ¿qué hacíamos? Perdíamos 1 a 0. ¿Qué hacés? Contento igual porque el equipo ha demostrado que ha luchado hasta el final. Y para mí eso es fundamental. Nos hubiéramos ido triste a casa, pero sabiendo que habíamos dejado todo y que habíamos hecho el partido que tocaba", argumentó el seleccionador tras ganar a los 'Three Lions'.

"A partir del gol de ellos, fue una demostración de un poco de todo lo que resume de lo que queremos para el fútbol nosotros. El fútbol no es solo la táctica, la estrategia, jugar lindo, etc. Es esos 40 minutos. Y cuando hicimos el 2 a 1, había que atrincherarse y también lo hicimos al final. Es una demostración de todo lo que nos enseña de lo que es el fútbol cuando sos chiquito", insistió el técnico de la 'Albiceleste'.

"¿Se acuerdan que dijimos que con Egipto no lo vimos nunca? Y yo creo que esto lo superó. Más allá de la entidad del rival, es una semifinal y de la manera que fue no sé si ha pasado alguna vez. El gol de Diego, el segundo, ha sido magnífico y por lo que fue ha quedado en la historia. Pero al nivel de juego hoy yo creo que... no es por comparar, pero el nivel de juego creo que fue increíble", habló sobre el torneo de 1986.

Además, abogó por "ir a descansar y preparar el partido" del próximo domingo lo antes posible. "Pero bueno, es justo también que desfestejen. Es justo, al final son los únicos momentos que tenemos de plena felicidad, estos que están acá, porque ya mañana a la mañana ya empiezo a traer la acidez, como decimos nosotros", indicó al respecto.

"Hemos tenido un montón de dificultades a lo largo del Mundial y uno piensa a lo mejor que pone excusas. Viste cuando yo decía 'pasamos momentos difíciles' un mes y medio atrás, era complicado entender qué podía mostrar una semifinal. Creo que el peor momento, sin duda, fue los días anteriores a dar la lista. Estábamos en una situación difícil", admitió.

"Y esto para nosotros es lo que nos gusta. Un partido de fútbol, dirigir, la sensación de estar atento, etc. Bueno, lo que hicimos toda la vida al final. Pero todo lo otro, lo ajeno al fútbol, las lesiones y todo eso, y como grupo también, nos hizo más fuertes porque al final tenés que confiar en ellos, tenés que confiar en que ellos te dicen que van a llegar, que van a estar bien. Yo creo que una vez que cerramos la lista y le dimos la derecha a ellos, que confían en que iban a estar bien, yo creo que ese fue el mejor momento", apostilló Scaloni.

Más tarde recordó de nuevo la remontada ante Egipto. "Yo creo que pensamos que no iba a haber más. Pero yo los conozco a ellos, yo sé cómo son. Yo sé que son indios, son indios en el buen sentido de la palabra. Se han criado en ambientes donde no tenían miedo a nada, donde eran los mejores en todos lados, de chiquito competían. Y todos esperaban mucho de ello. No les pesa la responsabilidad", comentó el DT de Argentina.

También personalizó elogios en su tocayo Messi. "En los últimos 15, 20 o 25 minutos, ya no sé porque soy muy malo para los números, cuando él podía, agarró la pelota. Y entró De Paul, y Montiel entró pensando que no había nunca más. Entonces, cuando vos ves eso, ves esa demostración de los jugadores es porque están jugando como si tuvieran 7 u 8 años", explicó. "Ese 'uy, si fallo estamos quedando afuera de una final'. No están pensando en jugar al fútbol, que es lo que hicieron toda la vida. Y por suerte lo han entendido", ahondó en su análisis.

"Porque después, cuando termina el partido y ganás, perdés o empatás, ya no hay más tiempo para nada. Entonces, hacelo mientras dure el partido. Terminó el partido, diste todo y, lógicamente, si ganás, te vas más tranquilo, te vas más contento. Pero si no, no salen las cosas bien, te vas con la sensación de que hiciste lo que vos sabías hacer", señaló.

Respecto a España, la definió como "un gran equipo". "Podría decir que fue un justo ganador en la semifinal [ante Francia]. Le ganó muy bien a una selección que todo el mundo pensaba, y yo también lo pensaba, que era difícil de ganar; y le ganó muy bien", reiteró Scaloni.

"Por suerte lo habíamos analizado en marzo", se refirió a los días previos a la Finalissima que finalmente fue cancelada. "Han cambiado algo, pero sigue siendo un gran equipo y ya todos saben cómo juega. Así que bueno, estamos preparados para afrontarlo y sobre todo va a ser un partido para que la gente lo disfrute", recalcó sobre la final de ahora.

Por último, alabó a Luis de la Fuente. "Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, yo tenía una particular relación con él porque la verdad que me gusta su cercanía y casualmente hoy nos encontramos en una final. Recuerdo que en Catar, después de un foro de entrenadores cuando nosotros ya éramos campeones del mundo, yo tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que yo creo que a él le han servido; no es por ser arrogante, sino por él en el buen sentido lo digo y que ha llevado a cabo su selección de una manera brillante", dijo.

"Me pone contento la verdad por él. Y aparte todos saben que yo vivo en España, tengo familia española. Pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles. Pero el respeto máximo y le doy la enhorabuena porque no solo cómo juega, sino el comportamiento que tiene. La verdad que va a ser un lindo campeón. Y ojalá los españoles estén contentos de que Argentina está en la final", resaltó sobre el próximo enfrentamiento.

Como colofón, recordó las numerosas "alegrías" que "le ha dado Leo Messi a ese país jugando tanto tiempo" en el FC Barcelona. "Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia, ya no hay ningún tipo de dudas. Así que, que España también lo disfrute porque yo sé que lo quieren; no todos los españoles, pero gran parte de España lo quiere", concluyó Scaloni en su conferencia de prensa desde Atlanta.