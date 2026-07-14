La selección española peleará por su séptimo gran trofeo

Los jugadores de la selección española celebran su pase a la final del Mundial 2026 - Tom Weller/dpa

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol se clasificó este martes para la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras ganar 0-2 a Francia y ganarse así el derecho a pelear por su séptimo gran trofeo de una cita internacional de selecciones, en lo que será su undécimo partido por un título.

La sensacional victoria en el AT&T de Dallas (Estados Unidos) dio el billete a los de Luis de la Fuente para la pelea por su segunda estrella el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium ante el ganador del Argentina-Inglaterra, 16 años después de coronarse en Sudáfrica por primera vez ante los Países Bajos.

Ahora, España tendrá la oportunidad de engordar su palmarés, donde sobresalen sus cuatro títulos continentales logrados en 1964, con victoria 2-1 ante la URSS, en 2008, 1-0 ante Alemania, 2012, 4-0 ante Italia, y en 2024 ante Inglaterra por 2-1. Además, también tiene en su palmarés el título de la Liga de Naciones de 2023 tras ganar en los penaltis a Croacia.

La del domingo será la undécima final de una gran competición para la 'Roja', que hasta el momento sólo ha perdido cuatro de las diez anteriores, la de la Eurocopa de 1984 ante Francia (2-0), las de las Liga de Naciones de 2021 ante Francia (2-1) y de 2025 ante Portugal en los penaltis, y la de la Copa Confederaciones de 2013 ante Brasil (3-0). Será la cuarta que dispute el seleccionador nacional Luis de la Fuente desde su llegada al cargo en diciembre de 2022 tras las de las dos últimas Nations y la Eurocopa de 2024.