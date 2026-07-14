Sigue en directo el Francia-España

Portada para redes sociales y la web del directo de Europa Press del Francia-España del Mundial 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol busca este martes (21.00 horas) en el AT&T Stadium de Dallas el pase a la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la segunda de su historia en una Copa del Mundo, y para lograrlo tendrá que deshacerse de otra de las grandes favoritas al título como es Francia.

La hora de la verdad ha llegado ya para la 'Roja'. El largo camino desde el verano de 2024 cuando se proclamó campeona de Europa y todo el mundo la empezó a señalar como candidata a ganar este Mundial empieza a llegar a su fin. El equipo que entrena Luis de la Fuente ha ido superando obstáculos y una exigente fase eliminatoria para plantarse ya entre los cuatro mejores del torneo, algo que sólo había sucedido en 1950, cuando fue cuarta sin la existencia entonces de cruces, y en 2010, cuando se coronó campeona en Sudáfrica.

Y han tenido que pasar 16 años y tres ediciones amargas para que España vuelva a estar en situación de bordar su segunda estrella en la camiseta, aunque ahora queda lo más difícil por el alto nivel de los rivales que restan, empezando por el suyo de las semifinales, una Francia, campeona en 2018 y subcampeona en 2022, y avalada por el poderoso frente ofensivo que representan Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Desiré Doué.

Pero la tetracampeona continental, que sólo ha encajado un gol en este Mundial y que lleva 37 partidos oficiales sin perder, ya sabe lo que es ganar a los 'Bleus' en grandes citas como las semifinales de la última EURO o las de la pasada Liga de Naciones, y ahora intentará hacerlo una vez más para rozar ya la gloria con sus dedos.

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