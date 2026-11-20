Archivo - La seleccionadora nacional femenina de fútbol Sonia Bermúdez en rueda de prensa - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

LAS ROZAS (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, insistió este viernes "una competitividad muy alta" y un "abanico amplio" de jugadoras para confeccionar sus listas de convocadas y dejó claro que han preferido gestionar "cargas" de algunas jugadoras porque cree que todo este ahorro de energía servirá para el Mundial de Brasil del verano que viene.

"Hay una competitividad muy alta y jugadoras en mejores momentos en cada situación. En cada convocatoria vemos muchísimas jugadoras y vienen por su rendimiento en su club. Se lo han ganado en su club y el abanico es muy amplio", señaló Bermúdez en rueda de prensa tras dar la lista para los amistosos ante Chile y Venezuela.

La madrileña valoró la aparición de nuevas jóvenes como las campeonas del mundo Sub-20 Silvia Cristóbal, Aïcha Camara y Daniela Agote. "Quiero poner en valor el trabajo de los seleccionadores en las categorías inferiores para poder detectar este talento y que puedan estar con nosotros en la Absoluta", celebró.

"Evidentemente, claro que muchas veces cuando hablamos con seleccionadores nos preguntan y que hay un trabajo de los clubes, de las territoriales, de mucha gente que esté involucrada en que estas futbolistas puedan crecer", añadió al respecto sobre esa pujanza de las jóvenes.

Bermúdez recordó que ven tanto Silvia Cristóbal como Aïcha Camara, campeonas del mundo Sub-20 en septiembre junto a Daniela Agote, "más de central" como hicieron en la cita de Polonia, donde hicieron "un Mundial muy serio, con muy pocos errores, con mucha personalidad, corrigiendo con velocidad".

"Nosotros sí que queremos verlas en el contexto de la Absoluta y que entrenen también con jugadoras de un gran nivel, sin olvidar que sobre todo Silvia todavía Sub-19. Vamos a tener paciencia con estas jóvenes, pero sí que creo que vuelvo a repetir, hay que poner en valor el trabajo que se hace en las inferiores, porque eso a nosotros nos facilita mucho el que podamos contar con este tipo de futbolistas", recalcó de las dos defensas.

También confirmó que "se ha priorizado gestionar la carga de minutos" para dar descansos a jugadoras como Alexia Putellas, Irene Paredes u Ona Batlle. "Controlamos mucho las cargas y hay algunas con molestias, pero las que entran vienen con muchas ganas. Tenemos la opción de que puedan debutar otras siete y las queremos ver en el contexto de la Absoluta. Hay algo que me gusta mucho decir que es que lo que restemos ahora, multiplicará en Brasil", apuntó en relación al Mundial.

Sí están jugadoras como Patri Guijarro y Claudia Pina, con la que cree igualmente que "si se cumple" esa carga de minutos porque considera que no han jugado tanto. "Nunca ponemos en riesgo a ninguna futbolista, sabemos que podemos repartir muchos minutos", aclaró la seleccionadora.

También vuelven dos campeonas del mundo como Aitana Bonmatí y Olga Carmona, tras superar sus problemas físicos. "Aitana para nosotros es fundamental y vamos a tener paciencia para gestionar sus minutos. Queremos tenerla en dinámica y es una de nuestras capitanas, estamos deseando tenerla. Una lesión tan larga como la suya lleva un proceso para que pueda llegar a su nivel, pero seguro que vamos a ver una Aitana mejor que la de antes", subrayó, dejando claro que la centrocampista tiene "todos los galones del mundo".

"Olga viene de una lesión que ya arrastraba anteriormente de su isquio y es verdad que ahí hemos tenido un 'poquito' más de paciencia.

Sabemos que está otra vez a un gran nivel, también es una de nuestras capitanas y también está más que preparada para estar ya en esta ventana", detalló sobre la lateral del PSG.

"CHILE Y VENEZUELA NOS VAN A DEMANDAR OTRO TIPO DE CIRCUNSTANCIAS"

La seleccionadora no esconde que han apostado por "jugadoras muy verticales" y con buen "uno contra uno" de cara a "desbloquear" las previsibles estructuras defensivas de Chile y Venezuela, y admitió que en la actualidad tienen "todas las posiciones bastante cubiertas" y con "un abanico amplio de futbolistas que te pueden dar diferentes situaciones en el contexto que quieras encontrar".

En este sentido, van a jugar contra dos rivales en teoría menos potentes que en la anterior ventana con el doble amistoso ante los Estados Unidos. "Son dos equipos contra los que nunca hemos jugado. Chile no tiene opciones, peor Venezuela sí puede estar en el Mundial, y las dos nos van a demandar otro tipo de circunstancias que queremos probar. Suelen jugar en bloque bajo, con casi seis futbolistas en línea defensiva y te van a transitar. En cada uno de los partidos buscamos un contexto diferente y este nos favorece para el Mundial", explicó.

Finalmente, Sonia Bermúdez confesó que el balance de su primer año en el cargo es "positivo". "Evidentemente, somos muy exigentes y no nos conformamos con lo hecho hasta ahora y hay muchas cosas que mejorar. Está la derrota contra Inglaterra o el partido en Alemania, pero todo sirve para aprender y nos estamos preparando para ese Mundial. Espero que cuando llegue el verano pueda contestar con una sonrisa de oreja a oreja, pero el balance es positivo", sentenció.