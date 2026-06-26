Suecia mejora poco en su camino a dieciseisavos

Viktor Gyökeres, durante un partido. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones masculinas de fútbol de Japón y de Suecia empataron (1-1) este viernes --de madrugada en España-- en la tercera y última jornada del Grupo F en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, avanzando a dieciseisavos de final los nipones como segundos y los escandinavos como terceros.

En el AT&T Stadium de Arlington, Texas (EE.UU.), empezaron achuchando los suecos por alto con un par de córners, pero de forma fugaz porque los 'Samuráis Azules' ataron en corto a Yasin Ayari. Pese a tener a su lado a Victor Lindelöf en la medular, Ayari se encontraba incómodo con el marcaje férreo de sus oponentes y Suecia lo notó con un ritmo lento.

Por parte japonesa, el referente arriba era un Ayase Ueda que bajaba a la mediapunta para intentar combinar con Yukinari Sugawara por el lado derecho o con Keito Nakamura en el lado opuesto. De hecho, esos hombres de banda crearon dos ocasiones de Japón antes de marcharse al descanso, pero ninguno acertó a batir al guardameta Jacob Widell Zetterström.

Sugawara en el 40' tiró con la diestra y el portero agarró ese balón raso y Nakamura en el 45' hizo otro derechazo en el área, con más veneno y efecto, si bien Zetterström repelió ese remate gracias a su estirada. En cambio, lo más destacado entre los escandinavos antes del intermedio fue un disparo lejano de Viktor Gyökeres que dio en un zaguero rival.

Al iniciarse la segunda mitad, Ao Tanaka mandó a las nubes un tiro en posición franca desde la frontal del área sueca, demostrando que Japón estaba más entonada. Lo dejó aún más claro un remate de Daichi Kamada a bocajarro en el minuto 53, invalidado por fuera de juego, pero habiendo hecho Zetterström un auténtico paradón de reflejos ante esa volea.

Sirvió, eso sí, como preludio del primer gol del partido en el minuto 56. Después de un ataque cocinado con paciencia de un lado al otro lado del campo, Ritsu Doan desde fuera del área filtró una asistencia rasa a Daizen Maeda, quien frenó el esférico con su pie izquierdo y superó al cancerbero en su salida gracias a un derechazo raudo a ras de césped.

Apenas tardó la respuesta de Suecia, pues Gyökeres en el 62' controló en zona de tres cuartos y abrió hacia la banda derecha, donde Anthony Elanga recibió esa pelota, se asomó a la esquina del área, se perfiló hacia dentro y ejecutó un zurdazo que entró a media altura junto al palo más alejado, haciendo inútil la estirada del arquero Zion Suzuki.

Poco más tarde, Suzuki sí evitó el gol con una estirada providencial para enviar a saque de esquina un derechazo de Alexander Isak desde el balcón del área nipona. Los pupilos de Graham Potter comenzaron a tener ambición y las sustituciones ahí ayudaron. Uno de los recién entrados, Daniel Svensson, buscó marcar en el 78' con un zurdazo sin fortuna.

Al saque de ese mismo córner, Ken Sema voleó de zurda y taponó atenta la zaga de Japón, equipo que igualmente movió piezas de su banquillo. Una de ellas fue Koki Ogawa, que en el 83' remachó de volea y en escorzo por encima del travesaño un centro de Daichi Kamada, tras haber robado el balón a Elanga y truncando a la vez ese contragolpe de Suecia.

Para el desenlace, el seleccionador sueco sacó al atacante Benjamin Nygren en el lugar del defensor Gabriel Gudmundsson, recomponiendo su dibujo quedando un par de minutos para el 90', más el tiempo añadido. De ese caos surgieron dos oportunidades, primero un derechazo de Elanga y luego un cabezazo de Isak en un córner, ambas desbaratadas por Suzuki.

Habiendo espantado su guardameta ese arreón final de su contrincante, los 'Samuráis Azules' cerraron su participación en el Grupo F con cinco puntos, por detrás del liderato de la selección de Países Bajos con siete puntos; mientras tanto, Suecia acabó con cuatro puntos, siendo uno de los mejores terceros clasificados para la ronda de dieciseisavos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: JAPÓN, 1 - SUECIA, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

JAPÓN: Suzuki; Sugawara, Seko (Watanabe, min.75), Itakura (Taniguchi, min.39), H. Ito, Nakamura (Nagatomo, min.75); Tanaka, Kamada; Doan (J. Ito, min.67), Maeda; y Ueda (Ogawa, min.66).

SUECIA: Zetterström; Lagerbielke, Hien (Bergvall, min.37), Gudmundsson (Nygren, min.88); Bernhardsson (Sema, min.75), Lindelöf (Starfelt, min.87), Ayari, Stroud (Svensson, min.75); Elanga, Isak y Gyökeres.

--GOLES:

1-0, min.56: Maeda.

1-1, min.62: Elanga.

--ÁRBITRO: Iván Barton (SAL). Amonestó con tarjeta amarilla a Taniguchi (min.77) por parte de Japón, y a Hien (min.32) y Gyökeres (min.85) en Suecia.

--ESTADIO: AT&T Stadium, 70.137 espectadores.