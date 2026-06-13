Suiza paga su racanería ante Catar

SANTA CLARA, CA - JUNE 13: Manuel Akanji #5 of Switzerland takes a shot on goal during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Qatar and Switzerland on June 13, 2026 at San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara, CA. - Europa Press/Contacto/Matthew Huang

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección masculina de fútbol de Suiza ha empatado (1-1) este sábado ante la de Catar, en un partido correspondiente al Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y donde un gol 'in extremis' de Boualem Khoukhi para los del Golfo Pérsico ha neutralizado el gol previo que Breel Embolo había metido de penalti para los helvéticos.

En el Levi's Stadium de Santa Clara, California (EE.UU.), el catarí Edmilson Junior tuvo la primera ocasión casi nada más empezar, pero fue Dan Ndoye para Suiza quien en el 6' y en el 10' metió algo de miedo en el cuerpo del conjunto entrenado por Julen Lopetegui, si bien en ambos remates le faltó puntería para batir al guardameta Mahmoud Abunada.

Sin embargo, Abunada cometió un error estirándose para espantar un intento de remate de Remo Freuler; lo golpeó a la altura de la cadera y concedió ese penalti que Embolo transformó con un derechazo de aplomo, tirado a su lado izquierdo. Eso animó a los pupilos de Murat Yakin, que en el 21' incordiaron de nuevo a Abunada por obra de Denis Zakaria.

Aun así, fue un espejismo porque el encuentro bajó ritmo y Edmilson Junior para los cataríes tuvo una ocasión cerca del descanso recibiendo un pase en el área rival y enganchando un disparo raso que Gregor Kobel desbarató. La contestación suiza casi de inmediato fueron dos disparos potentes, pero sin premio, primero de Dan Ndoye y luego de Ruben Vargas.

Justo antes de irse a vestuarios, tampoco obtuvo recompensa Michel Aebischer en un remate que iba a la esquina inferior derecha y la zaga rival taponó. En la reanudación, pareció que Suiza quería más tras un zurdazo de Granit Xhaka desde fuera del área y donde Abunada realizó un paradón con la yema de los dedos, aunque sin pitarse el córner que era.

A partir de ahí, el partido entró en barrena y las sustituciones poco mejoraron, hasta que Vargas en el 75' y Embolo en el 76' generaron de nuevo algo de amenaza a la portería de Catar, que pese a todo no sufría y seguía con vida. De manera paulatina, los de Lopetegui impusieron su estilo y en el tiempo de descuento hallaron lo que tanto anhelaban.

Homam Al Amin recibió la pelota acostado al extremo izquierdo y metió un centro de primeras hacia el corazón del área helvética, donde Khoukhi ganó por potencia el salto a su defensor Miro Muheim, que había entrado al campo desde el banquillo sin la tensión adecuada. Lo pagó caro su selección, pues el alargue se agotó y se consumó la sorpresa del 1-1.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CATAR, 1 - SUIZA, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

CATAR: Abunada; Al Oui (Fathi, min.60), Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin; Gaber (Boudiaf, min.60), Madibo (Al Mannai, min.79), Laye; Afif, Edmilson Junior (Al Haydos, min.89) y Abdurisag (Alaaeldin, min.60).

SUIZA: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi; Ndoye (Manzambi, min.65), Freuler (Jashari, min.89), Xhaka, Rodriguez (Muheim, min.89); Aebischer (Rieder, min.65), Vargas (Amdouni, min.79) y Embolo.

--GOLES:

0-1, min.17: Embolo (p).

1-1, min.90+4: Khoukhi.

--ÁRBITRO: Saíd Martínez (HON). Amonestó con tarjeta amarilla a Abunada (min.16) y Gaber (min.23) por parte de Catar, y a Zakaria (min.42) en Suiza.

--ESTADIO: Levi's Stadium.