Tuchel niega "desavenencias" con Bellingham: "Estamos tan unidos como siempre, y más que nunca"

ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 15 Jul. (PA Media/dpa/EP) -

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, insistió en que "no hay desavenencias" con el centrocampista Jude Bellingham y cree que ambos están más unidos "que nunca", después de que el jugador del Real Madrid le dijera al técnico que "quizá no sepa lo que es jugar en ese tipo de condiciones", en referencia al encuentro de cuartos de final del Mundial ante Noruega.

"Me pregunto quién saca estas cosas a relucir, no hay nada que sacar a relucir y, si se saca a relucir, es en los medios de comunicación, por supuesto", declaró el entrenador alemán en declaraciones a talkSPORT. "¿Qué esperas de un jugador que acaba de jugar 120 minutos y lo ha dado literalmente todo si recortas el comentario de su entrenador, si no le dices que 'fue de clase mundial'?", agregó.

Tuchel criticó el trato de la prensa. "Si simplemente recortas todo eso y le dices 'oh, tu entrenador ha dicho que has estado descuidado', ¿qué esperas? Claro que recibes el comentario que recibes y luego intentas darle más importancia de la que tiene, y la gente intenta crear malentendidos y fisuras donde no las hay", expresó.

"Venimos del mismo lugar. Venimos de ser competitivos y yo soy un entrenador competitivo. Llevo a este equipo al límite y esa fue mi valoración. Creo que la pregunta fue injusta en ese momento hacia Jude porque omitió todos los elogios de mi valoración y solo preguntó por los puntos críticos, así que lo entiendo", comentó.

Pero Tuchel reiteró que "no hay desavenencias" con Bellingham. "Es lo que hay, pero estamos tan unidos como siempre, y más que nunca. Eso se ve en el campo. La energía y la mentalidad en la concentración son excelentes estos últimos días y estamos listos para darlo todo mañana", defendió.

El jugador, de 23 años, dijo tras convertir un doblete a Noruega para darle el pase a semifinales que "quizá" Tuchel "no sepa lo que es jugar en ese tipo de condiciones", ante jugadores como Erling Haaland, Alex Sorloth o Antonio Nusa, entre otros.

Tuchel admitió que tuvo una "carrera mediocre, en el mejor de los casos", pero no cree que eso haya afectado a su capacidad como entrenador. "Aún me gustaría haber tenido una carrera como jugador, ese era mi sueño", afirmó.

"Nunca pensé en ser entrenador, nunca soñé con ser entrenador a ese nivel, así que creo que esto es, básicamente, el sueño. Simplemente me siento muy humilde desde la banda y, de vez en cuando, justo antes del partido, me asalta la sensación de que "en esta ocasión no podría jugar aquí. No creo que haya que haber jugado (para ser entrenador). ¡No hace falta ser un caballo para ser un buen jinete!", expresó.

El técnico también analizó el cruce de semifinales ante Argentina en rueda de prensa. "Conozco a algunos de los jugadores, he entrenado a algunos de ellos. Se nota, tienen ese algo especial. Se nota cuando van perdiendo por un gol y cuando los partidos están reñidos. Es un equipo difícil de batir. Es así de sencillo. Son un grupo duro", elogió.

"Son casi el mismo grupo que hace cuatro años. Se nota la cohesión, se nota el sacrificio que ponen en ello. No se dejan llevar por el pánico cuando van por detrás. Creen en su estilo, y su estilo es muy emotivo. Así era en Catar y así es ahora. Y, por supuesto, la historia: eso también les da fuerzas, se alimentan de la historia; significa mucho para ellos.

Aunque advirtió que en Inglaterra "también" son "emocionales". "Tenemos la garra y la mentalidad necesarias para plantarles cara. Y estamos preparados para ello", defendió, antes de abordar la influencia de Leo Messi. "Estaba pensando en si aplicamos un marcaje individual a la vieja usanza. No estoy seguro de si llevaremos a cabo esta idea, pero se me pasó por la cabeza", reveló.

"Creo que todo el mundo sabe en qué espacios quiere aparecer. Es como si, al analizar los partidos, sintieras que él simplemente ve las jugadas antes que nadie en el campo. Es como si el balón le cayera directamente a él, encontrara el hueco, se creara el espacio para su pie izquierdo y luego ejecutara la jugada al más alto nivel. Es único jugar contra los actuales campeones y contra Messi. Es, sencillamente, un gran partido en todos los aspectos", añadió.

Finalmente, se rindió a España por su partido ante Francia. "La primera mitad fue increíble. Cuanto más grande el escenario, más tranquilos están. Nosotros estamos muy cerca, queremos dar el próximo paso. Me gusta el cambio de energía, veo a los jugadores muy ilusionados y con mucha ambición. Nadie está satisfecho y es exactamente lo que hace falta", concluyó.