Tuchel: "Soy optimista, sabemos lo que nos espera ante México"

Archivo - Thomas Tuchel durante una rueda de prensa - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

CIUDAD DE MÉXICO 5 Jul. (PA Media/dpa/EP) -

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, trató de restar importancia a todos los condicionantes que rodean al partido de este domingo ante México en los octavos de final del Mundial, y se mostró "optimista" ante un choque donde saben lo que les espera y donde cree que la altitud que vivirán, por encima de los 2.000 metros, les afectará principalmente al inicio.

"La altitud es lo que es y el público es lo que es, no nos favorece. Y tenemos que superar obstáculos, pero contamos con el espíritu, el compromiso, la voluntad pura y la cohesión del equipo para superar estas cosas. Por eso soy optimista, sabemos lo que nos espera", señaló Tuchel en rueda de prensa.

El alemán no duda de que "los jugadores lo notarán". "Todos lo notaremos el domingo cuando la energía esté al máximo, pero ahí radica también la belleza de todo esto. Nos centramos por completo en aquello sobre lo que podemos influir", advirtió.

"Como suele ocurrir, hay mucho ruido, pero cuando estás dentro de la burbuja, en realidad hay bastante calma y bastante concentración. Y cuanto más ruido hay, cuanto más grandes son los escenarios, cuanto más ruido hay, más tranquila es la preparación", prosiguió el preparador de los 'Three Lions'.

Sobre el posible cambio de hora que rodeó al partido, moviéndolo seis horas, aseguró que "los jugadores ni siquiera eran conscientes" de esta opción. "Y este ejemplo demuestra que no hay que perder la cabeza. No podemos influir en ello. Tres horas y media más tarde, aterrizas en México y la hora del inicio del partido sigue siendo la misma. Simplemente no vale la pena perder la cabeza", zanjó.

En relación a los posibles intentos de la afición mexicana de intentar que sus jugadores no pudiesen dormir armando mucho ruido en su hotel, el seleccionador de Inglaterra cree que la FIFA "se ocupó de la situación" y dejó claro que no quería "hablar de problemas que aún no existen".

Sí sabe que la altitud podría influir, aunque se rió ante las sugerencias de que se pudiera utilizar Viagra para mitigar los efectos. "Esa información y ese soporte no me llegaron, así que eso no es cierto", afirmó.

"Lo notamos, lo notamos incluso si no entrenamos. Yo, por ejemplo, sentí un ligero dolor de cabeza en la habitación del hotel a lo largo del día. No dormí tan bien como los días anteriores, pero nada que no se pueda soportar o a lo que no se pueda adaptar. Creo que los jugadores lo notaron en los primeros minutos de la sesión de entrenamiento y, cuanto más avanzaba, mejor lo llevaban", detalló.

Pero Tuchel recalcó que "es lo que hay". "No podemos adaptarnos físicamente. Es simplemente imposible, pero estamos aquí un día antes para experimentarlo al menos, para que durante el calentamiento del partido, no sea todo una experiencia nueva", apuntó.

En este sentido, el técnico alemán subrayó que "no es una coincidencia que México suela empezar sus partidos en casa con mucha fuerza, muy al ataque y de forma muy agresiva". "Creo que los primeros 15-20 minutos serán quizá los más duros para nosotros. Una vez que superemos eso, y ya lo hemos experimentado un poco hoy, creo que estaremos en una buena posición", sentenció.