Uruguay y Arabia Saudí se neutralizan y aprietan el grupo de España

Maxi Araújo en el Arabia Saudí-Uruguay del Mundial - Europa Press/Contacto/Riquelve Nata/Sports Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Uruguay ha salvado un empate ante Arabia Saudí (1-1) en su estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un partido en el que los de Marcelo Bielsa consiguieron neutralizar en el tramo final el tempranero tanto asiático para apretar la pelea en el Grupo H, que comparten con España y Cabo Verde.

Los de Georgios Donis, como hicieran en Catar 2022 ante Argentina bajo el mando de Hervé Renard, soñaron durante 80 minutos con volver a derrotar a una campeona del mundo en su debut, después de que Abdulelah Al-Amri consiguiese abrir la lata superado el primer cuarto de hora.

El acoso y derribo de los charrúas tras el descanso, cuando comenzaron a volcarse sobre el área saudí, se tradujo en el gol del empate, obra de Maxi Araújo, y solo el buen desempeño del portero Mohammed Al-Owais, que milita en la segunda división saudí, evitó que la celeste pudiese llevarse la victoria. De esta manera, todos los equipos se quedan empatados en el Grupo H.

En un escenario icónico como el Hard Rock Stadium, que ha acogido hasta seis Super Bowls, la bicampeona del mundo rompió las hostilidades con un disparo a los cinco minutos de Maxi Araújo que exigió al guardameta Mohammed Al-Owais, atento para sacar la manopla y desviar el chut del extremo del Sporting de Portugal.

Fue, sin embargo, el único tiro a puerta hasta la pausa por hidratación, con los asiáticos haciéndose poco a poco con la posesión pero incapaces de generar excesivo peligro más allá de un remate lejano de Salem Al-Dawsari que se marchó desviado. Tras los anuncios, Al-Owais volvió a aparecer para detener un remate a bocajarro del atacante del Real Oviedo Fede Viñas.

La amenaza de tormenta eléctrica sobrevolaba el estadio de Florida mientras los 'Halcones Verdes' aprovechaban los últimos minutos de la primera mitad para acercarse al gol, que cayó por insistencia. Abdulelah Al-Amri, en el 38, obligó a la estirada de un Fernando Muslera que negaba el 1-0, pero solo tres minutos después cazó un rechace tras un primer tiro de Mohamed Kanno e hizo subir el primero al marcador (min.41). El central del Al-Nassr anotaba así su primer tanto con la selección.

El guion cambió por completo tras el paso por vestuarios, donde se quedaron Matías Viña y Darwin Núñez para que entrasen Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria. Nada más reanudarse el choque, Al-Owais detuvo un remate de cabeza de Viñas, que poco después volvía a inquietar con otro testarazo que se marchaba fuera. Uruguay no salía del área saudí.

Un asedio al que se unieron Manuel Ugarte, cuyo derechazo en el minuto 60 se estrelló en el palo, y el madridista Fede Valverde, que trató de sorprender primero en un libre directo ante el que estuvo muy atento el portero saudí y después con un centro lateral al que no llegó ninguno de sus compatriotas.

Y el tanto cayó de maduro. En el minuto 80, Viñas remató de cabeza y Al-Owais, en el despeje, dejó el balón suelto para que lo recogiese Maxi Araújo, que lo mandó a guardar. Un premio merecido tras el que el atacante se marchó al banquillo.

El guardameta asiático volvió a salvar a los suyos en Miami con una mano abajo a remate de Fede Valverde y, casi en el último minuto, cazando un disparo de Brian Rodríguez. Sin embargo, el pitido final interrumpió el asedio charrúa para apretar el Grupo H.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARABIA SAUDÍ, 1 - URUGUAY, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ARABIA SAUDÍ: Al-Owais; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Abu Al-Shamat (Boushal, min.81), Kanno, Al-Juwayr (Nasser Al-Dawsari, min.63), Al-Khaibari; Salem Al-Dawsari y Al-Buraikan.

URUGUAY: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Viña (Sanabria, min.46); Ugarte (De la Cruz, min.72), Bentancur; Valverde, Viñas (Aguirre, min.90), Maxi Araujo (Brian Rodríguez, min.81); y Darwin Núñez (Canobbio, min.46).

--GOLES:

1-0, min.41: Al-Amri.

1-1, min.80: Maxi Araújo.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA). Amonestó a Al-Amri (min.44) por parte de Arabia Saudí.

--ESTADIO: Miami.