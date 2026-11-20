Archivo - Zinédine Zidane sonríe durante un partido de la selección francesa - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador francés masculino de fútbol, Zinédine Zidane, recalcó que conocen "a la perfección" a la selección española, su rival en los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-2027, y que esta eliminatoria "no es una revancha" de las semifinales del pasado Mundial donde se impuso la 'Roja'.

"Sabíamos que nos tocaría un rival fuerte y será España, el vigente campeón del mundo. Les conocemos a la perfección, pero hemos seguido sus últimos partidos y analizaremos todo ello con mi cuerpo técnico", señaló Zidane en declaraciones en la web de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

'Zizou' recordó que "para llegar lejos en una competición, hay que jugar contra los mejores equipos y eliminarlos, sea como sea". "De aquí a entonces, haremos un seguimiento tanto de los jugadores que estuvieron con nosotros en noviembre como de otros, con el fin de confeccionar la mejor lista posible para este gran desafío", apuntó.

"Sé que todos tienen partidos importantes con sus clubes y que no nos volveremos a reunir hasta dentro de cuatro meses, pero estoy seguro de que tendrán esta gran cita presente para estar listos en marzo", añadió al respecto el exentrenador y exjugador del Real Madrid.

Además, pese a lo sucedido hace unos meses en Estados Unidos, Zidane advierte que esta eliminatoria "no se trata de una revancha de la semifinal de la Copa del Mundo, sino de una competición distinta con un grupo nuevo". "Y el objetivo sigue siendo el llegar a la 'Final Four' y ganar la Liga de Naciones", sentenció.