Alcaraz comparte con Rahm y Lowry el Pro-Am del Open de España

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz fue seguramente la gran atracción este miércoles del Pro-Am del Open de España presented by Madrid celebrado en el Club de Campo Villa de Madrid, donde compartió partido con Jon Rahm, y que sirvió de previa para el inicio del torneo.

Según informaron los organizadores, el número uno del tenis mundial y ganador de seis 'Grand Slams', que hace unos días estuvo jugando también con Sergio García y David Puig, los cuales le animaron desde la grada en el US Open, estuvo en la salida junto al de Barrika, tres veces ganador del torneo, el extenista y director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, y Borja Pácido Vera, amigo del murciano.

El cuarteto disfrutó del soleado día en el recorrido madrileño y evidenció las buenas maneras que el campeón este año en Roland Garros y en el Abierto de los Estados Unidos tiene con el palo de golf en lo que era su primer evento Pro-Am. "Estaba muy tenso", admitió Alcaraz nada más salir al 'tee' del 1, aunque a partir de ahí fue mejorando y desde el sexto hoyo empezó a soltarse y a mostrar un 'swing' más fluido.

De hecho, en este hoyo pegó un gran golpe, un hierro seis desde unos 170 metros dejando la bola a pocos metros del banderín y que recibió incluso la felicitación del propio Rahm, con el que mantuvo una gran complicidad.

En los segundos nueve hoyos, Alcaraz compartió salida con otro de los grandes nombres de este Open de España, el irlandés Shane Lowry, campeón del Abierto Británico en 2019 y encargado de mantener la Ryder Cup en poder de Europa. "Empecé a jugar al golf hace tres años y medio y desde entonces no puedo dejarlo, juego siempre que puedo", le respondió el de El Palmar a Lowry. "Por lo que he podido ver, puedo asegurar que su golf es bastante mejor que mi tenis", reconoció este con una sonrisa.