Jon Rahm: "Los tres últimos hoyos son una píldora difícil de tragar"

El golfista español Jon Rahm admitió que fue una "píldora difícil de tragar" su mal final en la última jornada del Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada, en la que se vino abajo y no le pudo pelear el triunfo al estadounidense Scottie Scheffler, aunque se mostró positivo porque "saca muchas cosas positivas" de la semana

Rahm remontó una desventaja de cinco golpes para llegar a compartir el liderato con el número uno del mundo con siete hoyos por jugar, pero se fue al agua desde el 'tee' de salida del 17 y el 18 para firmar sendos 'doble-bogeys' y perder cinco golpes en los últimos tres hoyos tras un 'bogey' también en el 16.

"Los tres últimos hoyos son una píldora difícil de tragar ahora mismo, especialmente sabiendo que el 16 no es la calle más estrecha del mundo. No ha sido un 'swing' terrible, pero sí lo suficientemente malo como para ponerme en una situación realmente difícil", subrayó Rahm tras su último recorrido.

El jugador de Barrika lamentó que haber hecho "el mismo error en el 16 que en el 18, sólo que con palos diferentes". "No fue un 'swing' tan malo, no estaba tan lejos. El resultado es horrible, pero las sensaciones no son tan malas", admitió.

"Ha estado muy reñido. Dios, hacía tiempo que no me divertía tanto en un campo de golf durante los primeros 15 hoyos. Incluso en los siete primeros, en los que estaba haciendo un buen 'swing' y no me salían las cosas, pero me mantuve dentro e hice los pares que necesitaba y jugué un golf realmente bueno del octavo al decimoquinto", añadió el vasco.

Por ello, Rahm saca "muchas cosas positivas de esta semana". "Tenemos la herida muy reciente, pero ha habido muchas cosas buenas esta semana y muchas sensaciones positivas para el resto del año. Creo que es la primera vez que he estado tan cerca de ganar un 'major' y no lo he conseguido", remarcó.

"¿Estoy un poco avergonzado por cómo he terminado hoy? Sí. Pero tengo que superarlo, superarme a mí mismo, no es el fin del mundo. No es como si fuera un médico o un socorrista, donde si alguien tiene un mal día, pasan cosas realmente malas. Lo superaré, seguiré adelante. De nuevo, hay mucho más positivo que negativo en lo que pensar esta semana. Estoy muy contento de haberme puesto en esa posición y espero aprender de esto y volver a intentarlo en el US Open", sentenció el español.