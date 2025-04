José María Olazabal repetirá como vicecapitán de Europa en la Ryder Cup 2025

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El golfista español José María Olazabal completará la terna de vicecapitanes del equipo de Europa que capitanerá el inglés Luke Donald para la Ryder Cup de este año en el recorrido neoyorquino de Bethpage Black del 26 al 28 de septiembre de 2025, según confirmó este miércoles el equipo europeo.

De este modo, el que fuera capitán de la recordada edición de 2012 en Medinah (Estados Unidos) volverá a ejercer este rol con Donald después de haber sido también uno de los vicecapitanes hace dos años en la victoria 16-11 en el Marco Simone Golf & Country Club de Roma. Además, ya lo fue en otras tres ocasiones, 2008, 2010 y 2014, y se une al danés Thomas Bjoern y al italiano Edoardo Molinari como apoyos del capitán.

El de Fuenterrabia, de 59 años y doble ganador del Masters de Augusta, fue el último capitán que llevó a Europa a la victoria en suelo estadounidense, la mencionada del 'milagro de Medinah' y como jugador participó en siete ocasiones en la competición entre 1987 y 2006, formando la dupla más emblemática de la historia con su compatriota Seve Ballesteros y sumando un total de 20 puntos.

"Es una noticia maravillosa. Cuando Luke me contactó y me preguntó sobre la posibilidad de volver a ser vicecapitán, la verdad es que lo pensé un rato porque estar en Nueva York no va a ser fácil, pero la Ryder Cup es muy importante para mí y tengo recuerdos maravillosos de este evento, así que dije que sí", señaló Olazabal.

El golfista español recordó que Luke Donald "hizo un trabajo maravilloso en Roma". "Se ocupó de todos los detalles: jugadores, 'caddies', familias... Fue maravilloso ver algunas de las líneas que diseñó y las imágenes de campeones anteriores. También fue fantástico verlo trabajar como lo hizo durante la semana, estando tan cerca de los jugadores. Fue fantástico formar parte de ese equipo de la Ryder Cup y creo que también lo hará muy bien esta vez", añadió.

El vasco no esconde que "es muy difícil ganar fuera de casa en Estados Unidos". "En Nueva York, sabemos que el público será muy ruidoso y que el campo estará preparado para el equipo estadounidense; también tendremos que lidiar con eso. Creo que no hay mayor desafío para un golfista que afrontar una Ryder Cup fuera de casa, y tenemos que estar mentalmente preparados para ello", subrayó Olazabal.

Por su parte, Luke Donald se mostró "encantado de dar la bienvenida de nuevo a José María como vicecapitán". "Es sinónimo del golf europeo, de la Ryder Cup y de todo lo que representa. Por lo tanto, tenerle de vuelta en mi equipo técnico es increíblemente positivo para nosotros", recalcó.

"Luce el azul y el oro como nadie. Su pasión por la Ryder Cup es insuperable y es una inspiración para muchísimos jugadores, lo que marcó una gran diferencia en Roma. También es fundamental para nosotros saber que contamos con el último capitán que ganó en el extranjero. Formé parte de ese equipo como jugador y pude presenciar su inquebrantable actitud y la inspiración que recibió de 'Seve' esa semana. Puede que haya momentos difíciles en Nueva York en los que todos necesitemos esa experiencia, esa pasión y esa mentalidad", apuntó el inglés.