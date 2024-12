Juan Guerrero-Burgos, elegido duodécimo presidente de la RFEG.

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El abogado Juan Guerrero-Burgos, de 69 años, ha sido elegido este martes como nuevo presidente de la Real Federación Española de Golf (RFEG), un cargo que ocupará durante los próximos cuatro años tras haber sustituido en el cargo a Gonzaga Escauriaza.

"Los miembros presentes y representados de la Asamblea General Extraordinaria respaldaron por aclamación al nuevo presidente, el duodécimo en la historia de este organismo federativo", informó la propia RFEG en un comunicado de prensa.

"Guerrero-Burgos, que sucede en el cargo a Gonzaga Escauriaza --al frente de la RFEG desde 2008--, era la única persona que había presentado su candidatura a presidente de la RFEG dentro del plazo establecido para ello, por lo que no ha sido necesaria la votación de los asambleístas", continuó la nota de prensa.

Así, Guerrero-Burgos "contó en aquel momento con el aval de 155 de los 162 representantes posibles en la Asamblea, una cantidad que implicaba, en términos porcentuales, el respaldo del 95,6% de la Asamblea General Extraordinaria", acorde al texto de prensa.

En su primera intervención como presidente de la RFEG, Guerrero-Burgos se dirigió a todos los presentes para agradecer su apoyo antes de ensalzar la figura de Escauriaza y glosar su actividad al frente del golf español a lo largo de sus cuatro mandatos.

"Gonzaga ha sido, es y será el mejor embajador del golf español. Ha sido un gran honor trabajar contigo durante todos estos años, un privilegio disfrutar de tu amistad y una enorme responsabilidad sucederte en el cargo", comentó Guerrero-Burgos sobre su predecesor.

Guerrero-Burgos agradeció "la confianza depositada en mí por parte de todos los estamentos, sobre todo a los federados, que son los que sustentan la RFEG, al conjunto de instituciones del golf español, a los técnicos, a los árbitros y a los clubes, que asimismo son la piedra angular de nuestro deporte".

El nuevo presidente de la RFEG siguió recordando a Emma Villacieros y a Luis Álvarez de Bohorques. "Ellos inculcaron que el dinero del deporte es para el deporte, y en el golf cumplimos esa premisa gracias a cientos y cientos de personas que trabajan de forma altruista a lo largo de todo el año", aseguró al respecto.

Por último, Guerrero-Burgos no se quiso "olvidar de los empleados, que con su trabajo hacen posible la excelencia". "Me acojo al espíritu kennediano, que abogaba por responder a la pregunta de 'qué puedes hacer tú por la RFEG. En mi caso prometo ilusión y trabajo. Y, por favor, no me comparéis con Gonzaga, que es una figura irrepetible", afirmó.

El nuevo presidente destacó también la acción "encomiable" del golf español entre todos sus estamentos. Luego los asambleístas acometieron el nombramiento de Escauriaza como Presidente de Honor de la RFEG, una iniciativa que respaldó la totalidad de los miembros de la Asamblea.

"Tu personalidad carismática, los valores que siempre aplicas en todas tus actuaciones y tu vocación de servicio hacen que dejes una huella imborrable en el mundo del golf y del deporte", espetó a Escauriaza. "En los múltiples cargos que has desempeñado a nivel nacional e internacional has demostrado ser un referente, un ejemplo y un espejo en el que mirarnos todas las personas que desempeñamos responsabilidades en el mundo del deporte. Las personas pasan, las instituciones quedan, y en esta casa, que es y será siempre la tuya, dejas un legado eterno", agregó Guerrero-Burgos.

"Aunque estamos creciendo a un ritmo apreciable, si en su momento tuvimos casi 340.000 federados, me gustaría que nos pudiéramos acercar poco a poco a esa cifra. Y para ello hay que hacer cosas, hay que promocionar el golf sobre todo en personas fuera de nuestro entorno, que no conocen el golf pero que como lo conozcan se van a enganchar", recalcó el nuevo máximo dirigente de la RFEG.

"La clave está en impulsar, con la colaboración de las Federaciones Autonómicas, la construcción de instalaciones de iniciación, tipo Pitch & Putt, para que luego los golfistas salten al campo grande", resaltó Guerrero-Burgos.

"La concordia y colaboración que existe en el mundo del golf español es encomiable y fundamental, envidiados por muchos sectores. Esa es la clave de nuestro éxito: sumar, aportar en aras del bien común. Puede haber discrepancias, pero siempre desde el respeto. Juntos somos grandes", concluyó Guerrero-Burgos.