Luke Donald repetirá como capitán de Europa por tercera Ryder Cup consecutiva

Archivo - Luke Donald posa con la copa de ganadores de la Ryder Cup 2025 - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El inglés Luke Donald ha sido nombrado capitán del equipo europeo para la próxima Ryder Cup que tendrá lugar en el recorrido de Adare Manor, de la localidad irlandesa de Limerick, entre el 17 y el 19 de septiembre de 2027, por lo que repetirá en este puesto por tercera edición consecutiva, algo bastante inusual.

Donald liderará de nuevo a Europa en una Ryder especial, ya que conmemorará sus cien años de existencia, y en busca de hacer historia al convertirse en el primer capitán en liderar a un equipo de la competición bianual a tres victorias consecutivas tras sus victorias ante los Estados Unidos en 2023 en Roma, por 16,5-11,5, y la del año pasado en Nueva York, por 15-13.

Walter Hagen y Ben Hogan lideraron al equipo estadounidense a cuatro y tres victorias en la Ryder Cup, respectivamente, pero ninguno logró tres consecutivas, mientras que Tony Jacklin lideró a Europa a dos victorias consecutivas en 1985 y 1987 y retuvo la Ryder Cup cuando la competición de 1989 terminó 14-14 en The Belfry.

Además, Luke Donald se convierte así en el cuarto en capitanear a Europa en tres o más Ryder Cups consecutivas, después de Dai Rees (1955, 1957, 1959, 1961, 1967), Tony Jacklin (1983, 1985, 1987, 1989) y Bernard Gallacher (1991, 1993, 1995).

"Las dos últimas Ryder Cups han significado mucho para mí y mi familia. No imaginé que llegaría esta tercera. Celebrando ese domingo por la noche en Nueva York, tras una semana llena de presión en un entorno difícil, pensé que tal vez mi trabajo estaba hecho, pero quizás haya algo más que contar", admitió el inglés, de 48 años, en la web del equipo europeo.

A Donald, esta experiencia como capitán de la Ryder Cup le ha aportado "mucha concentración y un propósito". "Es un verdadero privilegio y estoy deseando volver a jugar la Ryder Cup en casa", remarcó el ganador de la Ryder Cup como jugador en cuatro ocasiones (2004, 2006, 2010 y 2012).

"La historia es, obviamente, importante para mí. Como equipo, todos jugamos por la historia y hablamos mucho de ello, de quienes nos abrieron el camino y de la responsabilidad que tenemos de inspirar a las próximas generaciones, pero creo que nunca he pensado en la historia desde una perspectiva personal. Simplemente intento disfrutar del camino y del trabajo diario para crear un entorno que brinde a los jugadores la oportunidad de triunfar", aseguró Donald.

Además, sabe que contarán con el apoyo de sus aficionados, en el retorno de la Ryder Cup a Irlanda once años después del arrollador triunfo por 18,5-9,5 en el K Club, en Kildare. "Los aficionados al golf irlandeses son de los mejores del mundo. Son apasionados por el juego, muy hospitalarios y con los pies en la tierra y aportarán una energía increíble a la Ryder Cup. Estoy seguro de que apoyarán a nuestros jugadores y nos animarán. Eso es lo que se espera de un público, que te anime en los momentos difíciles y te impulse cuando las cosas van bien", subrayó.

"Eso será un factor clave. Obviamente, es una de las ventajas de jugar en casa y no hay mejor lugar para hacerlo que Irlanda. Adare Manor es un lugar muy especial, muy hermoso. JP McManus y su equipo han hecho un trabajo increíble creando un recinto y un hotel de primera clase. Ser anfitriones de una Ryder Cup será muy especial para ellos y se asegurarán de que sea una de las mejores Ryder Cups en la historia de esta hermosa competición", añadió al respecto.

Por su parte, Guy Kinnings, director ejecutivo del European Tour Group, resaltó que Luke Donald "fue un capitán excepcional en Roma y Nueva York, liderando al equipo a la victoria en ambas ocasiones". "Es fantástico que vuelva para lograrlo por tercera vez. Esas victorias fueron notables, pero casi aún más impresionante fue su liderazgo y su comportamiento. Ha afrontado numerosos desafíos como capitán a lo largo de sus dos mandatos, y los ha gestionado con su habitual calma, aplomo y autoridad, y sobre todo con respeto", expresó.