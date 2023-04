Marta Figueras-Dotti: "Estaba convencida de que España es el mejor sitio para la Solheim Cup"

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exgolfista española Marta Figueras -Dotti, presidenta del Ladies European Tour, tiene claro que uno de sus "grandes logros" ha sido conseguir que la Solheim Cup llegue de forma histórica a España el próximo mes de septiembre y que estaba "convencida" de que "es el mejor sitio" para la competición por equipos.

La madrileña recibió esta semana el Christer Lindberg Bowl en los Premios Anuales de la Confederación de Golf Profesional (CPG), por su trayectoria de entrega al golf y que lleva el nombre del primer presidente de la PGA Europea, fallecido en el año 1988. Figueras-Dotti unió su nombre a otras personalidades relevantes del golf nacional que también lo consiguieron como Emma Villacieros (2001) o Jaime Ortiz Patiño (2006).

"La verdad es que veo la lista de galardonados y, o ya no están en activo o muchos de ellos ya no están y eso da un poco de vértigo, porque pienso seguir muchos años en mi apuesta por el golf, especialmente el golf femenino con el que creo que hemos dado pasos de gigante en los últimos años", remarcó la dirigente en declaraciones facilitadas por su departamento de comunicación.

Figueras-Dotti se mostró "honrada" porque su nombre aparezca en un palmarés junto a algunas de las personas que "más" ha "admirado" durante su carrera, como la fallecida Emma Villacieros. "Fue mi mentora y mi guía en este camino del golf, y la persona que más apostó por mí, aparte de mis padres. Ella me llamaba 'la ley del silencio' porque no abría la boca y después de muchos años ahora me cuesta callarme. De ella aprendí mucho de lo que me llevó a ganar los torneos que gané", subrayó.

"Pero también me emociona especialmente por la Familia Solheim, a quienes admiro y agradezco por todo su apoyo a la Solheim Cup. Les conocí hace muchos años, cuando fui la capitana de la primera Junior PING Solheim Cup y desde entonces hemos mantenido una relación muy especial", añadió la exgolfista, clave para conseguir que la Ryder Cup femenina se dispute este año por primera vez en la historia en España, en Finca Cortesín (Málaga).

Por ello, la presidenta de LET celebra que "uno de los grandes logros" desde que accediese a este cargo, "aparte de los duros momentos" que pasaron tanto por el coronaviurs por todos "los cambios" que realizaron "dentro de la organización", "ha sido apostar por la Solheim Cup en España".

"No fue un camino fácil porque había otras propuestas muy fuertes, pero estaba convencida de que España es el mejor sitio para la Solheim Cup. Andalucía será el entorno perfecto por todo lo que tiene que ofrecer, y Finca Cortesín es el campo más adecuado donde el éxito de la Solheim Cup está asegurado", subrayó.