Mutuactivos patrocinará al golfista español Ángel Ayora por los próximos cinco años

El golfista español Ángel Ayora (centro) junto a Luis Ussía (izda) y Tristán Pasqual del Pobil - JAVIER RODRÍGUEZ

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mutuactivos, la gestora de fondos y planes de pensiones del Grupo Mutua Madrileña, se ha convertido en nuevo patrocinador del golfista español Ángel Ayora de cara a reforzar su "apuesta por el talento joven, el deporte y los valores que este representa".

Mutuactivos recalcó que con este acuerdo "refuerza su vínculo con el mundo del golf" y a través de un "deportista con proyección internacional que encarna valores como el esfuerzo, la superación, la disciplina, la humildad y la constancia", principios que forman parte también de "la filosofía" de la gestora de Mutua Madrileña. El contrato de patrocinio e imagen de marca tendrá una duración inicial de cinco años, hasta el 31 de diciembre de 2030.

"Afronto esta etapa con muchas ganas y con la ilusión de hacer grandes cosas juntos y representar a Mutuactivos con orgullo dentro y fuera del campo de golf", asegura Ángel Ayora, que este año está afrontando su segunda temporada en el DP World Tour, el Circuito Europeo.

Luis Ussía, presidente y consejero delegado de Mutuactivos, asegura que este patrocinio refleja la voluntad de la entidad "de apoyar el deporte profesional joven como escuela de valores y como ejemplo de responsabilidad y superación". "Creemos firmemente que el deporte transmite principios que nosotros también promovemos desde el ámbito financiero, como la disciplina, la toma de decisiones responsables, el trabajo continuo y la búsqueda de la excelencia", añadió.

"Ángel Ayora representa el talento joven y una nueva generación de deportistas comprometidos con la cultura del esfuerzo y queremos acompañarle en la consecución de sus objetivos, como lo hacemos con nuestros clientes, siempre teniendo muy presentes los valores para conseguirlos", recalcó el directo.

Ussía también subrayó que Ayora, "desde el punto de vista humano, destaca por su cercanía y compromiso, valores que mantiene desde sus orígenes, al margen del éxito, siendo así un ejemplo de humildad para los jóvenes".

Mutuactivos y el Grupo Mutua llevan varias décadas vinculados al mundo de deporte, a través de diversos patrocinios de grandes torneos profesionales, ferias sectoriales y competiciones corporativas. Mutua Madrileña, por su parte, es el patrocinador principal desde hace 20 años del Mutua Madrid Open, el torneo de tenis más importante que se celebra en España.