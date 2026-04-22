El PGA Tour estudia las vías para dar cabida a los jugadores que quieran salir del LIV Golf

NUEVA YORK (PA Media/dpa/EP)
El PGA Tour estadounidense está estudiando vías para acoger a los jugadores que decidan regresar a su circuito tras dejar el LIV Golf, cuyo futuro está lleno de incertidumbre dado que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), su principal patrocinador, está a punto de poner fin a su respaldo.
En una entrevista en el podcast 'The Pat McAfee Show', el director ejecutivo del PGA Tour, Brian Rolapp, fue preguntado por su había alguna "vía definida' para otros jugadores que quisieran reincorporarse, tras el regreso de Brooks Koepka y con Patrick Reed también buscando volver.
"Lo estamos pensando. Leemos los mismos titulares que vosotros, pero no sabemos qué está pasando por allí. Sabemos que esos chicos tienen contrato y lo respetaremos. Brooks (Koepka) volvió al circuito porque hizo una llamada y dijo: 'Mi contrato ha expirado y estoy listo para volver'. Así que lo estamos considerando", zanjó.