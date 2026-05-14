Rahm entra bajo par al PGA y McIlroy se complica

Archivo - Jon Rahm - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm empezó firme el Campeonato de la PGA este jueves con una tarjeta de uno bajo par en la primera jornada del segundo 'major' de la temporada, donde uno de los favoritos, Rory McIlroy, se descolgó con +4 en el recorrido de Aronimink.

El vasco dejó un buen estreno en el campo de Filadelfia (Estados Unidos), a dos golpes del los primeros líderes en sesión matinal, el sudafricano Aldrich Potgieter, el alemán Stephan Jaeger, el australiano Min Woo Lee y el japonés Ryo Hisatsune (-3). No terminó igualmente arriba el también sudafricano Garrick Higgo (-1) por una penalización de dos golpes por llegar un minuto tarde a su salida.

Rahm cogió el toro por los cuernos esta vez, después de mucho sinsabor los últimos años en el 'Grand Slam' y, sin ir más lejos, hace un mes en el Masters, para respetar la máxima de que en el golf no se gana el primer día pero sí se puede perder. El de Barrika controló el juego desde el 'tee', evitó el peligroso 'rough' y demostró su calidad con el juego a bandera.

El español controló el arranque después de un 'bogey' en su primer hoyo, empezó por el 10, y tuvo otro más en el 1, inicio de una segunda vuelta que terminó con gran sabor de boca. En el 2, el español firmó un espectacular 'eagle' y, aunque se dejó otro 'bogey' en el 7, los dos últimos fueron 'birdies', espectacular el penúltimo sin ver el hoyo y bien salvado el último.

Con 69 golpes, Rahm, dos veces campeón de 'grandes' (US Open 2021 y Masters 2023), supo plasmar su buen momento de juego, dos veces ganador esta temporada en el LIV Golf, y se colocó en el 'Top 15' a falta de que termine la jornada. Igualmente, los españoles David Puig, en una montaña rusa de acierto y error, y Ángel Ayora, sólido en su gran debut, completaron en sesión de mañana su estreno con +1 y +2, dispuestos a entrar en el fin de semana.

En cambio, el número dos del mundo, un McIlroy que compartía partido con Rahm y también lo hará este viernes, se dejó muchas opciones de repetir triunfo como reciente campeón del Masters y buscar un séptimo 'major'. El norirlandés (+4) siguió el camino inverso al español y perdió la concentración con el 'putt' en un desastroso tramo final con cinco 'bogeys' en los últimos seis hoyos.