Rahm se hunde y tiene muy difícil pasar el corte en el US Open

El golfista español Jon Rahm en una imagen de archivo - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm tendrá muy difícil continuar el fin de semana en el Abierto de los Estados Unidos, tercer 'Grand Slam' de la temporada que se disputa en el recorrido de Shinnecock Hills (Nueva York), después de una errática segunda jornada que le dejó con seis golpes por encima del par y prácticamente fuera del corte a la espera de que concluya el día.

El retraso por una niebla inicial el jueves en el recorrido de Long Island hizo que la noche se echara sobre los mejores jugadores del mundo, entre ellos el de Barrika, que por entonces podía darse por satisfecho ya que marchaba dos bajo el par tras trece hoyos.

Pero en su madrugadora reanudación para ajustar a todos los participantes, el vasco no logró mejorar y terminó sin más aciertos, aunque tampoco sin errores para una esperanzadora tarjeta de 68 golpes (-2). Sin embargo, la esperanza se convirtió en una auténtica pesadilla para el campeón de 2021 de este 'major'.

El golfista español no encontró su mejor juego en ningún momento y sufrió la dureza del campo neoyorquino, donde sólo firmó un 'birdie', en el par 5 del hoyo 5, su único momento de verdadera alegría. Tras los primeros nueve hoyos, Rahm, con tres 'bogeys', estaba todavía al par del campo, pero entonces llegó lo peor en la segunda parte: +6 tras cuatro hoyos consecutivos erráticos, sobre todo el 16, donde se topó con los 'bunker' y entregó un fatal 'doble-bogey'. El de Barrika firmó 78 golpes para ponerse con +6 y esperando un milagro difícil para jugar el fin de semana ya sin opciones.

Por su parte, Ángel Hidalgo también se había lucido el jueves para ir -1 tras 12 hoyos, resultado que logró mantener en su primera tarjeta. En su segunda jornada, también sufrió como reflejaron sus siete 'bogeys', algo compensados por tres 'birdies' para un total de 74 golpes y un +3 que tampoco le deja muy tranquilo.

En cuanto a los otros dos españoles en liza, David Puig y el debutante Rocco Repetto-Taylor, vivieron un viernes diferente tras sufrir con +7 y +11 respectivamente. El primero mejoró algo, pero no pudo bajar del par (72) y el segundo acabó con 76 (+6), por lo que ninguno pasará el corte de este Abierto de los Estados Unidos liderado provisionalmente por el estadounidense Wyndham Clark con -7.