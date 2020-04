Rahm: "La Ryder no sería lo mismo sin público y tampoco sería justo para el equipo estadounidense"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El golfista español John Rahm no ve con buenos ojos jugar la Ryder Cup del mes de septiembre sin público como precaución por la pandemia del coronavirus porque se perdería toda la esencia de la competición y tampoco sería "justo" para el equipo de los Estados Unidos.

"He escuchado los rumores sobre una posible Ryder Cup sin espectadores y, para mí, una Ryder Cup sin los espectadores no es una Ryder Cup", aseguró John Rahm, provisionalmente dentro del equipo europeo, este jueves a 'Sky Sports Golf'.

El de Barrika recordó lo especial de la competición bianual. "Es el único torneo del año en el que no estamos jugando para nosotros, sino que jugamos para Europa, para los Estados Unidos, y es para los aficionados. Hay 50.000 personas siguiendo a cuatro grupos en los primeros dos días y el ambiente es lo que es gracias a los aficionados", subrayó.

"Y si no están allí, son sólo 24 jugadores jugando al golf durante un fin de semana con la gente mirando desde casa. Simplemente no sería lo mismo, y tampoco sería justo para el equipo de los Estados Unidos si no tienen el apoyo de jugar en casa, que siempre es un gran factor. La Ryder Cup en París no sería lo mismo sin la atmósfera que tuvimos", añadió.

"Si fuera por mí, y espero no estar solo en esto, creo que deberían retrasarla y poder hacerla en 2021 con los espectadores", declaró el número dos del mundo. "Todos queremos ser parte de la Ryder Cup, yo quiero ir allí este año, ganar más de un punto esta vez y poder retener la copa en suelo estadounidense. Es divertida y es una experiencia única", sentenció Rahm, ganador de un punto hace dos en su debut.