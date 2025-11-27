Rory McIlroy critica al circuito LIV Golf: "Han pasado cuatro o cinco años y aún no han obtenido beneficios"

Archivo - Rory McIlroy, durante un torneo. - David Davies/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 27 Nov. (dpa/EP) -

El norirlandés Rory McIlroy ha descrito como "muy difícil" que se repare la fractura en el golf profesional, ya que a su juicio el circuito saudí LIV ha gastado dinero "en cierto modo irracionalmente", generando así una situación donde "han pasado cuatro o cinco años y aún no han obtenido beneficios".

"Si ves algunos de estos otros deportes que han estado fracturados durante tanto tiempo... Si nos fijamos en el boxeo, por ejemplo, o en lo que ha sucedido en el automovilismo en Estados Unidos con la Indy y la NASCAR y todo lo demás, creo que para el golf en general sería mejor que hubiera una unificación", dijo McIlroy durante un foro de la CNBC.

"Pero creo que con lo que ha pasado en los últimos años, va a ser muy difícil conseguirlo", añadió el golfista norirlandés, a pesar de que en los últimos meses había esperanzas de arreglar la enconada ruptura. Todo se produjo en 2021, cuando la nueva competición saudí atrajo a muchas de las principales estrellas del mundo del golf con enormes contratos.

Pero más de dos años y medio después de que se propusiera, las dos partes no parecen estar más cerca de una solución. "Como alguien que apoya la estructura tradicional del golf profesional masculino, teníamos que darnos cuenta de que estábamos tratando con personas que estaban actuando en cierto modo irracionalmente ya solo en términos del capital que estaban asignando y el dinero que estaban gastando", argumentó McIlroy.

"Han pasado cuatro o cinco años y aún no han obtenido beneficios, pero van a tener que seguir gastando ese dinero para mantener lo que tienen ahora", comentó. "A muchos de estos chicos se les acaban los contratos. Van a pedir la misma cantidad o incluso más", subrayó McIlroy.

"El LIV se ha gastado cinco o seis mil millones de dólares y tendrá que gastarse otros cinco o seis sólo para mantenerse donde está", apuntó el norirlandés. "Me siento mucho más cómodo en el lado del PGA Tour que en el de ellos, pero ¿quién sabe lo que pasará?", apostilló McIlroy.

Mientras, el golfista estadounidense Bryson DeChambeau admitió que las dos partes están actualmente demasiado alejadas. "Ojalá ocurriera algo importante, pero no creo que vaya a ocurrir en un futuro inmediato", declaró a Fox News. "Creo que hay demasiados deseos por ambas partes y pocas concesiones por la otra", agregó DeChambeau.

"Estamos demasiado lejos en muchas cosas. Va a llevar en algún momento, pero en última instancia creo que el juego del golf crecerá internacionalmente", concluyó DeChambeau.