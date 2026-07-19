Ryan Fox gana a lo grande el British Open

Ryan Fox, campeón del Abierto Británico - David Davies/PA Wire/dpa

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El golfista neocelandés Ryan Fox conquistó este domingo el Abierto Británico, último 'Grand Slam' de la temporada celebrado en el Royal Birkdale de Southport (Inglaterra), mientras que el españoles Jon Rahm y Eugenio Chacarra terminaron en el 'Top 50'.

A sus 39 años, y pese a no tener ni un 'Top 10' en las citas señaladas del golf, Fox se hizo con su primer 'major' en una escalada espectacular en los últimos hoyos de la 154 edición del British. El neocelandés empezó la última jornada a dos golpes de Sam Burns, pero el estadounidense se cayó de la cabeza con un +2 en el día para terminar tercero con -8.

Fox, que sufrió la exigencia de Royal Birkdale con muy mala suerte en los botes de alguna bola, resistió en una gran segunda vuela, pese a los 'bogeys' del 11 y 15, con cuatro 'birdies' en los últimos seis hoyos. El jugador de Nueva Zelanda abrochó su victoria con un 'birdie' definitivo en el 18, para ponerse con -10 por el -9 que había firmado el estadounidense Cameron Young.

El número uno del mundo y defensor del título, Scottie Scheffler, animó también el domingo pero se quedó en la cuarta posición, mientras que el surcoreano Si Woo Kim se derrumbó en los segundos nueve. En cuanto a los españoles en liza este fin de semana, Jon Rahm y Chacarra, descartados salvo milagro, se tuvieron que conformar con el 'Top 50', empatados con el par del campo.

El de Barrika aspiraba a su tercer 'major' y una primera la Jarra de Clarete, en medio de una temporada de buen nivel de golf, con dos victorias en el LIV Golf y un juego que ya le dejó cerca de ganar el Campeonato de la PGA. Mientras, en su primer Open Británico, Chacarra cerró con buen sabor de boca, para seguir creciendo en una temporada que ha ganado dos torneos del DP World Tour.