Sergio García va a "posponer" de momento su marcha del Circuito Europeo

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Sergio García tiene pensado "posponer" de momento su posible marcha del DP World Tour, el Circuito Europeo, un cambio de su postura anunciada tras el Abierto Británico, y de cara a no cerrarse las puertas a jugar la Ryder Cup de 2023 en Roma.

"Tengo bastante claro lo que voy a hacer con el Circuito Europeo. Probablemente dejarlo. Sinceramente quiero jugar donde me quieren, en el Tour Europeo no me siento querido ahora mismo", valoró García en zona mixta al finalizar el 'British' el pasado 17 de julio.

La decisión llegaba después de que el castellonense fuese uno de los jugadores que se ha inscrito en las nuevas LIV Golf Invitational Series, un circuito con suculentos premios económicos y que ha provocado un cisma en el mundo del golf. De hecho, el Circuito Europeo y la PGA Estadounidense han sancionado a aquellos que han optado por jugar esta nueva competición.

Sin embargo, parece que García ha cambiado de opinión. "Cuando terminé el Open dije que probablemente renunciaría a mi membresía del DP World Tour y eso obviamente significaba no ser elegible para la Ryder, pero gracias a las cosas que dijo Jon Rahm, tuve un par de buenas conversaciones con la gente del circuito y voy a posponer eso", explicó en declaraciones a la ESPN publicadas este lunes.

"Quiero ver qué sucede cuando comience el periodo de clasificación para la Ryder y vea qué tipo de reglas y elegibilidades tienen. Si estoy de acuerdo con ellas, definitivamente seguiré jugando lo que pueda en el 'tour' e intentaré clasificarme para ese equipo. Y si no, entonces seguiremos adelante. Pero definitivamente es algo que tengo en mente", añadió el campeón del Masters de Augusta en 2017.

El de Borriol ya ha hablado con el CEO del DP World Tour, Keith Pelley, al que le ha dicho que quiere seguir "siendo miembro" del circuito. "Quiero jugar mi mínimo, seguir apoyándolo y teniendo mis elegibilidades para formar parte del equipo de la Ryder. Él me dijo que eso era genial, pero que tenían que hacer lo mejor para ellos. Veremos qué es eso", admitió.

De todos modos, el español se mostró "triste" por lo sucedido con el sueco Henrik Stenson, que por involucrarse en las LVI Series ha perdido de forma automática su condición de capitán europeo. "Ahora se ha vuelto un poco más triste con multas y prohibiciones y lo que le hicieron a Henrik es un poco triste", lamentó.